Boeck destaca a vontade de colocar o Fortaleza na Libertadores

O goleiro do Fortaleza, Marcelo Boeck, titular da equipe tricolor, revelou estar ansioso para ver o clube cearense na Taça Libertadores da América em 2022. Motivado para a conquista deste sonho, o jogador falou sobre a luta do grupo para terminar o Brasileirão com essa meta alcançada.
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'Estamos pensando em um jogo de cada vez, sem ansiedade. Temos que lutar muito até o fim do campeonato para alcançarmos essa meta, que seria histórica para o clube. Precisamos manter essa intensidade em todos os jogos para chegarmos a esse objetivo, que marcará a vida de todos', disse.
Para o arqueiro, sua ideia é encerrar o ano ajudado o Leão a vencer os jogos que faltam em 2021.
'Estou muito feliz e motivado para essa reta final de temporada. Tenho trabalhado muito para continuar ajudando o clube a conquistar seus objetivos', afirmou.