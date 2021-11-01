Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Boeck destaca a vontade de colocar o Fortaleza na Libertadores

Goleiro é um dos atletas mais antigos do Leão e quer o time no torneio continental...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 nov 2021 às 17:08

Publicado em 01 de Novembro de 2021 às 17:08

Crédito: Boeck é goleiro do Fortaleza (Divulgação / Fortaleza
O goleiro do Fortaleza, Marcelo Boeck, titular da equipe tricolor, revelou estar ansioso para ver o clube cearense na Taça Libertadores da América em 2022. Motivado para a conquista deste sonho, o jogador falou sobre a luta do grupo para terminar o Brasileirão com essa meta alcançada.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
'Estamos pensando em um jogo de cada vez, sem ansiedade. Temos que lutar muito até o fim do campeonato para alcançarmos essa meta, que seria histórica para o clube. Precisamos manter essa intensidade em todos os jogos para chegarmos a esse objetivo, que marcará a vida de todos', disse.
Para o arqueiro, sua ideia é encerrar o ano ajudado o Leão a vencer os jogos que faltam em 2021.
'Estou muito feliz e motivado para essa reta final de temporada. Tenho trabalhado muito para continuar ajudando o clube a conquistar seus objetivos', afirmou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados