Bodo/Glimt x Roma: Saiba onde assistir e asformações do jogo da Conference League

Vai ter rodada de Conference League nesta quinta e a Roma viaja ate a Noruega para enfrentar a equipe do Bodo/Glimt. A bola começa a rolar a partir das 16h de Brasília, pelo jogo de ida d6as quartas de final do torneioREENCONTROAs duas equipes estiveram no mesmo grupo na fase inicial da competição e fizeram boas campanhas no grupo. Os italianos ficaram em 1° lugar, com 13 pontos, um ponto a mais que os noruegueses, que fecharam em 2°. Nos dois confrontos, a Roma não venceu nenhum. Foi um empate em 2 a 2 em casa e no segundo jogo, uma goleada acachapante e surpreendente do Bodo/Glimt pelo placar de 6 a 1, na Noruega.
+Veja como foi a vitória do Real Madrid contra o Chelsea
FICHA TÉCNICAData e horário: quinta, 7 de abril, às 16h de BrasíliaLocal: Aspmyra Stadion, Bodo, NoruegaÁrbitro: Serdar Gozubuyuk (HOL)Onde assistir: Star+ BODO/GLIMT (Treinador: Kjetil Knudssen)Haikin, Wembamgomo, Hoibraten, Moe, Sampsted, Satnes, Hagen, Vetlesen, Solbakken, Espejord e PellegrinoDesfalques: nenhum ROMA (Treinador: José Mourinho)Rui Patrício, Mancini, Smalling, Ibañez, Karsdorp, Oliveira, Cristante, Zavelinski, Pellegrini e Mkhitaryan e AbrahamDesfalques: Spinazzola, Veretout e Zaniolo