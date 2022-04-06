  Bodo/Glimt x Roma: Saiba onde assistir e asformações do jogo da Conference League
Bodo/Glimt x Roma: Saiba onde assistir e asformações do jogo da Conference League

Publicado em 06 de Abril de 2022 às 20:07

Vai ter rodada de Conference League nesta quinta e a Roma viaja ate a Noruega para enfrentar a equipe do Bodo/Glimt. A bola começa a rolar a partir das 16h de Brasília, pelo jogo de ida d6as quartas de final do torneioREENCONTROAs duas equipes estiveram no mesmo grupo na fase inicial da competição e fizeram boas campanhas no grupo. Os italianos ficaram em 1° lugar, com 13 pontos, um ponto a mais que os noruegueses, que fecharam em 2°. Nos dois confrontos, a Roma não venceu nenhum. Foi um empate em 2 a 2 em casa e no segundo jogo, uma goleada acachapante e surpreendente do Bodo/Glimt pelo placar de 6 a 1, na Noruega.
+Veja como foi a vitória do Real Madrid contra o Chelsea
FICHA TÉCNICAData e horário: quinta, 7 de abril, às 16h de BrasíliaLocal: Aspmyra Stadion, Bodo, NoruegaÁrbitro: Serdar Gozubuyuk (HOL)Onde assistir: Star+ BODO/GLIMT (Treinador: Kjetil Knudssen)Haikin, Wembamgomo, Hoibraten, Moe, Sampsted, Satnes, Hagen, Vetlesen, Solbakken, Espejord e PellegrinoDesfalques: nenhum ROMA (Treinador: José Mourinho)Rui Patrício, Mancini, Smalling, Ibañez, Karsdorp, Oliveira, Cristante, Zavelinski, Pellegrini e Mkhitaryan e AbrahamDesfalques: Spinazzola, Veretout e Zaniolo
Crédito: RomavisitaBodo/GlimtpelaConference(Foto:FILIPPOMONTEFORTE/AFP

Recomendado para você

Dois suspeitos foram presos no Rio de Janeiro após investigações da Polícia Civil do Espírito Santo
Família do ES perde R$ 400 mil em golpe na compra de carro de luxo
Imagem de destaque
Líder sênior do Hezbollah rejeita desarmamento em declaração à BBC
Imagem de destaque
Dicas de lugares para fazer piquenique no Espírito Santo

