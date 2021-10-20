Bodo/Glimt x Roma: onde assistir, horário e escalações da partida da Conference League

Líder do grupo C, a Roma entra em campo nesta quinta-feira para mais uma partida da Conference League. Fora de casa, a equipe viaja até a Noruega para enfrentar o Bodo/Glimt, às 13h45. Para o duelo, José Mourinho não poderá contar com Nicolo Zaniolo, que lesionou o joelho no fim de semana. Nas duas primeiras rodadas, a equipe de José Mourinho venceu CSKA Sofia e Zorya, e o técnico português projetou o confronto em coletiva de imprensa.

+ Com gol de Piqué, Barcelona bate o Dínamo de Kiev e vence a primeira na Champions League- É um campo sintético, o tempo está difícil e tivemos uma viagem de quatro horas para chegar até aqui, além disso, temos um jogo no domingo e dois dias depois do Cagliari. Então, obviamente, não temos todos os nossos jogadores e precisamos rodar. Considero o Bodo/Glimt o adversário mais difícil de todo o grupo, pois são organizados e têm princípios de futebol perfeitamente claros. Certamente será uma partida difícil para nós, eles têm mais qualidade que o CSKA e o Zorya - disse Mourinho.