Bodo/Glimt x Roma: onde assistir, horário e escalações da partida da Conference League

Líder do grupo C, a Roma entra em campo nesta quinta-feira para mais uma partida da Conference League. Fora de casa, a equipe viaja até a Noruega para enfrentar o Bodo/Glimt, às 13h45. Para o duelo, José Mourinho não poderá contar com Nicolo Zaniolo, que lesionou o joelho no fim de semana. Nas duas primeiras rodadas, a equipe de José Mourinho venceu CSKA Sofia e Zorya, e o técnico português projetou o confronto em coletiva de imprensa.
+ Com gol de Piqué, Barcelona bate o Dínamo de Kiev e vence a primeira na Champions League- É um campo sintético, o tempo está difícil e tivemos uma viagem de quatro horas para chegar até aqui, além disso, temos um jogo no domingo e dois dias depois do Cagliari. Então, obviamente, não temos todos os nossos jogadores e precisamos rodar. Considero o Bodo/Glimt o adversário mais difícil de todo o grupo, pois são organizados e têm princípios de futebol perfeitamente claros. Certamente será uma partida difícil para nós, eles têm mais qualidade que o CSKA e o Zorya - disse Mourinho.
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Ficha técnicaBodo/Glimt x RomaConference League - Grupo C - Rodada 3
Data e horário: 21/10/2021, às 13h45 (de Brasília)Local: Bodo (NOR)Árbitro: Ali Palabiyik (TUR)Transmissão: Star+
PROVÁVEIS TIMESBODO/GLIMT (Técnico: Kjetil Knutsen)Haikin; Sampsted, Moe, Lode, Bjorkan; Fet, Berg, Konradsen; Solbakken, Bothiem, Pellegrino
ROMA (Técnico: José Mourinho)Patricio; Karsdorp, Kumbulla, Ibanez, Vina; Diawara, Veretout; El Shaarawy, Pellegrini, Perez; Shomurodov