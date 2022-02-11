Bochum x Bayern de Munique: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Bundesliga

O Bayern de Munique viaja para encarar o Bochum neste sábado, às 11h30 (horário de Brasília), pela Bundesliga. Os bávaros vêm de três vitórias consecutivas e possuem larga vantagem em relação ao Borussia Dortmund em busca do título do Campeonato Alemão.SOBRE O RIVAL- O Bochum é uma equipe que joga fisicamente e através da emoção. Claro que é um jogo de destaque, será uma partida emocionante para o clube. Há também uma amizade entre os torcedores que contribui para um ambiente leve - comentou Julian Nagelsmann, técnico do Bayern.