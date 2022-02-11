Bochum x Bayern de Munique: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Bundesliga

O Bayern de Munique viaja para encarar o Bochum neste sábado, às 11h30 (horário de Brasília), pela Bundesliga. Os bávaros vêm de três vitórias consecutivas e possuem larga vantagem em relação ao Borussia Dortmund em busca do título do Campeonato Alemão.SOBRE O RIVAL- O Bochum é uma equipe que joga fisicamente e através da emoção. Claro que é um jogo de destaque, será uma partida emocionante para o clube. Há também uma amizade entre os torcedores que contribui para um ambiente leve - comentou Julian Nagelsmann, técnico do Bayern.
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TÍTULO ANTECIPADO?O Bayern de Munique tem 11 pontos de vantagem para o Borussia Dortmund na liderança do Campeonato Alemão. Restando 13 jogos para o término da competição, o clube bávaro precisa vencer 10 partidas para conquistar o troféu de forma matemática.
FICHA TÉCNICA:Bochum x Bayern de Munique
Data e horário: 12/2/2022, às 11h30 (de Brasília)Local: RewirpowerSTADION, em Bochum (ALE)Onde assistir: OneFootball
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:BOCHUM (Técnico: Thomas Reis)Riemann; Gamboa, Bella-Kotchap, Leitsch e Soares; Losilla; Pantovic, Asano, Rexhbecaj e Holtmann; Polter
Desfalques: Simon Zoller e Danny Blum (machucado)BAYERN DE MUNIQUE (Técnico: Julian Nagelsmann)Ulreich; Pavard, Sule e Hernandez; Gnabry, Kimmich, Tolisso e Coman; Muller e Sane; Lewandowski
Desfalques: Manuel Neuer (machucado). Jamal Musiala, Alphonso Davies, Leon Goretzka e Josip Stanisic (Covid-19)