Boca provoca quebra-quebra no Mineirão, tenta agredir presidente do Atlético-MG e tem jogadores presos

Após a classificação do Atlético-MG nos pênaltis em cima do Boca Juniors (3 a 1 após 0 a 0 no tempo normal), houve uma grande confusão que começou na entrada do vestiário do Mineirão, iniciada pela delegação argentina. Nas imagens, se vê jogadores e pessoas que estavam com o Boca jogando grades e fazendo quebra-quebra.

+ Veja o chaveamento da Libertadores nas quartas de final O imbróglio aumentou, se espalhando por outras áreas internas do estádio e só teve fim com a intervenção da polícia militar mineira. Os argentinos reclamaram que a PM usou gás de pimenta na delegação do Boca. Até o presidente Sérgio Coelho esteve envolvido, com uma movimentação de briga próximo a ele. Um atleta do Boca pegou um extintor de incêndio e usou como arma para a briga. A PM levou dois jogadores argentinos presos por crimes contra o patrimônio. Confira nos vídeos da matéria a briga depois que o Galo garantiu sua vaga nas quartas de final da Libertadores. Um jogador da equipe argentina pegou um extintor de incêndio para brigar (Reprodução/Redes sociais)