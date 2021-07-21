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Boca provoca quebra-quebra no Mineirão, tenta agredir presidente do Atlético-MG e tem jogadores presos

O vexame da equipe argentina após a eliminação para o Atlético-MG foi sem precedentes e causou uma confusão pouco vista na história do Gigante da Pampulha...

Publicado em 20 de Julho de 2021 às 23:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 jul 2021 às 23:47
Após a classificação do Atlético-MG nos pênaltis em cima do Boca Juniors (3 a 1 após 0 a 0 no tempo normal), houve uma grande confusão que começou na entrada do vestiário do Mineirão, iniciada pela delegação argentina. Nas imagens, se vê jogadores e pessoas que estavam com o Boca jogando grades e fazendo quebra-quebra.
+ Veja o chaveamento da Libertadores nas quartas de final O imbróglio aumentou, se espalhando por outras áreas internas do estádio e só teve fim com a intervenção da polícia militar mineira. Os argentinos reclamaram que a PM usou gás de pimenta na delegação do Boca. Até o presidente Sérgio Coelho esteve envolvido, com uma movimentação de briga próximo a ele. Um atleta do Boca pegou um extintor de incêndio e usou como arma para a briga. A PM levou dois jogadores argentinos presos por crimes contra o patrimônio. Confira nos vídeos da matéria a briga depois que o Galo garantiu sua vaga nas quartas de final da Libertadores. Um jogador da equipe argentina pegou um extintor de incêndio para brigar (Reprodução/Redes sociais)

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