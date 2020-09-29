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Boca Juniors homenageia Daniel Alves em treino do São Paulo

Tricolor trabalhou no CT do Boca Juniors, em Buenos Aires, antes de enfrentar o River Plate pela Copa Libertadores. Clube argentino presenteia o craque são-paulino com uma camisa...

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 19:47

LanceNet

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Publicado em 

29 set 2020 às 19:47
Crédito: Daniel Alves foi homenageado pela diretoria do Boca Juniors (Reprodução
Jogador com mais títulos em toda história do futebol (40, ao todo), o são-paulino Daniel Alves foi homenageado pela diretoria do Boca Juniors na tarde desta terça-feira durante o treinamento do Tricolor no CT do clube xeneize. O jogador recebeu a camisa 10 da diretoria do Boca como um presente antes da partida, contra o River Plate, pela Copa Libertadores.
Em Buenos Aires desde segunda-feira, o São Paulo fez o último treino antes do duelo decisivo no CT do Boca Juniors. O gigante argentino gentilmente cedeu suas instalações para a equipe comandada por Fernando Diniz. O Tricolor, inclusive, divulgou algumas imagens da atividade, mas não deu detalhes sobre o que foi realizado no treinamento.
Com passagens marcantes por Barcelona, Juventus, PSG e Seleção Brasileira, o camisa 10 do São Paulo foi homenageado pela diretoria do Boca, que lhe entregou a camisa 10 do clube argentino com o nome do jogador. Nas redes, Daniel Alves agradeceu o gesto.
- Com todo meu respeito a todos os camisas do Boca e neste momento a Carlitos Tevez, seu dono, muito obrigado pelo carinho e respeito de sempre. É uma honra ter essa camiseta na minha coleção - escreveu o são-paulino. O duelo entre River Plate e São Paulo será disputado na próxima quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília). Sem poder atuar no Monumental de Nuñez, que passa por reformas, o River mandará o clássico sul-americano no estádio Libertadores da América, a casa do Independiente, em Avellaneda - região metropolitana de Buenos Aires.
O São Paulo é o terceiro colocado do Grupo D, com apenas quatro pontos ganhos. Se não vencer o River Plate, na Argentina, o Tricolor estará virtualmente eliminado desta edição da Copa Libertadores com uma rodada de antecedência para o fim da fase de grupos.

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