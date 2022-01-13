Bobsin deve ganhar mais oportunidade no elenco do Grêmio em 2022

O volante, que chama atenção atenção desde muito novo, com convocações no sub-15, sub-17 e sub-20, integra o profissional desde os 19 anos e fez sua estreia em março de 2021, pelo campeonato gaúcho. O atleta, campeão do estadual e da Recopa Gaúcha, possui a cidadania espanhola desde os 18 anos, quando também renovou com o tricolor gaúcho na época, em 2019. Victor Bobsin está no Grêmio desde os 9 anos e é visto como uma das maiores promessas do meio-campo. Devido à queda para a Série B, a tendência é que o atleta ganhe os olhos do velho continente, mas antes disso pretende escrever a sua história no Tricolor.