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futebol

Bobsin deve ganhar mais oportunidade no elenco do Grêmio em 2022

Joia da base se destacou no meio-campo e é visto como boa opção para estar entre os titulares...
LanceNet

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Publicado em 

13 jan 2022 às 13:57

Publicado em 13 de Janeiro de 2022 às 13:57

Com média de 87.35% dos passes certos e 1 assistência nos 14 jogos em que atuou no Brasileirão, sendo 9 como titular, Bobsin atuou com maestria no meio-campo e conseguiu agradar a diretoria.
O volante, que chama atenção atenção desde muito novo, com convocações no sub-15, sub-17 e sub-20, integra o profissional desde os 19 anos e fez sua estreia em março de 2021, pelo campeonato gaúcho. O atleta, campeão do estadual e da Recopa Gaúcha, possui a cidadania espanhola desde os 18 anos, quando também renovou com o tricolor gaúcho na época, em 2019. Victor Bobsin está no Grêmio desde os 9 anos e é visto como uma das maiores promessas do meio-campo. Devido à queda para a Série B, a tendência é que o atleta ganhe os olhos do velho continente, mas antes disso pretende escrever a sua história no Tricolor.
Crédito: BobsinprojetamaisespaçonoTricolorem2022(Divulgação/LucasUebel/Grêmio

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