Boavista vence Bangu e sobe na tabela do Campeonato Carioca

Além das partidas dos quatro grandes do Rio, outros dois jogos animaram a segunda rodada da Taça Guanabara. Neste domingo, o Boavista venceu o Bangu por 2 a 0 e ocupa a terceira posição na Taça Guanabara. Victor Ferreira e Erick Flores marcaram os gols.
Com a vitória, a equipe de Saquarema subiu na tabela de classificação e o ocupa a terceira posição. O Bangu, com três pontos, é o sexto colocado. Na próxima semana, o Bangu encara o Botafogo. Enquanto isso, o Boavista enfrenta o Macaé.
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Nova Iguaçu 0 x 0 Madureira Em outra partida válida pela segunda rodada do Campeonato Carioca, Nova Iguaçu e Madureira empataram em 0 a 0, neste domingo, no Estádio Jânio de Moraes, o Laranjão.
Com o resultado, o Madureira foi soma dois pontos e está na sexta colocação da tabela, enquanto o Nova Iguaçu está em nono, com apenas um ponto conquistado. No próximo sábado, o Madureira enfrenta o Resende em casa, às 15h30. Mais tarde, às 18h, o Nova Iguaçu enfrenta o Vasco em São Januário.