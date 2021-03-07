Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Boavista vence Bangu e sobe na tabela do Campeonato Carioca

Além da vitória do time de saquarema, em outra partida válida pela segunda rodada da Taça Guanabara, Nova Iguaçu e Madureira empataram sem gols. Confira...

Publicado em 07 de Março de 2021 às 20:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 mar 2021 às 20:50
Crédito: Boavista vence Bangu e sobe no Carioca - Caio Almeida/Bangu
Além das partidas dos quatro grandes do Rio, outros dois jogos animaram a segunda rodada da Taça Guanabara. Neste domingo, o Boavista venceu o Bangu por 2 a 0 e ocupa a terceira posição na Taça Guanabara. Victor Ferreira e Erick Flores marcaram os gols.
Com a vitória, a equipe de Saquarema subiu na tabela de classificação e o ocupa a terceira posição. O Bangu, com três pontos, é o sexto colocado. Na próxima semana, o Bangu encara o Botafogo. Enquanto isso, o Boavista enfrenta o Macaé.
Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca
Nova Iguaçu 0 x 0 Madureira Em outra partida válida pela segunda rodada do Campeonato Carioca, Nova Iguaçu e Madureira empataram em 0 a 0, neste domingo, no Estádio Jânio de Moraes, o Laranjão.
Com o resultado, o Madureira foi soma dois pontos e está na sexta colocação da tabela, enquanto o Nova Iguaçu está em nono, com apenas um ponto conquistado. No próximo sábado, o Madureira enfrenta o Resende em casa, às 15h30. Mais tarde, às 18h, o Nova Iguaçu enfrenta o Vasco em São Januário.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Nazca incorpora terreno das quadras de tênis da Enseada do Suá
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 22/04/2026
Editais e Avisos - 22/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados