Boavista vence Bangu e sobe na tabela do Campeonato Carioca

Crédito: Boavista vence Bangu e sobe no Carioca - Caio Almeida/Bangu

Além das partidas dos quatro grandes do Rio, outros dois jogos animaram a segunda rodada da Taça Guanabara. Neste domingo, o Boavista venceu o Bangu por 2 a 0 e ocupa a terceira posição na Taça Guanabara. Victor Ferreira e Erick Flores marcaram os gols.

Com a vitória, a equipe de Saquarema subiu na tabela de classificação e o ocupa a terceira posição. O Bangu, com três pontos, é o sexto colocado. Na próxima semana, o Bangu encara o Botafogo. Enquanto isso, o Boavista enfrenta o Macaé.

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Nova Iguaçu 0 x 0 Madureira Em outra partida válida pela segunda rodada do Campeonato Carioca, Nova Iguaçu e Madureira empataram em 0 a 0, neste domingo, no Estádio Jânio de Moraes, o Laranjão.