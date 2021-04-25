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futebol

Boavista é goleado pela Portuguesa e não tem mais chances de classificação para a Taça Rio

Com o resultado, a Portuguesa dorme na segunda colocação do Campeonato Carioca...

Publicado em 24 de Abril de 2021 às 21:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 abr 2021 às 21:56
Crédito: Nathan Diniz
Na noite deste sábado, a Portuguesa goleou o Boavista por 4 a 2, no estádio Luso Brasileiro, em partida válida pela última rodada do Campeonato Carioca. Romarinho, Jhulliam, Emerson Carioca e Chay marcaram para os donos da casa. Matheus Henrique e Lustosa, por sua vez, diminuíram para o Verdão de Saquarema. > Com Cano inspirado, Vasco vence o Resende e garante vaga na Taça RioCom o resultado, a Portuguesa está na segunda colocação do Carioca. Dessa forma, caso o Fluminense não consiga vencer o Madureira, a Lusa termina o campeonato nesta posição. Dentro deste cenário, o adversário da Portuguesa na fase semifinal é o Volta Redonda.
Caso o Tricolor das Laranjeiras vença o Madureira, a Portuguesa encara o próprio Fluminense na semifinal. Ou seja, a Lusa só não pode enfrentar o Flamengo na fase mata-mata.
Já o Boavista desperdiçou a chance de entrar na zona de classificação para a Taça Rio. Com o resultado, as equipes que disputarão este título serão: Vasco, Madureira, Nova Iguaçu e Botafogo.

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