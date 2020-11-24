Boas novas: Galo pode ter Savarino contra o Fogão e novos testes da Covid-19 no elenco dão negativos

A nova bateria de exames no Atlético-MG não constatou outros casos de Covid-19 no elenco e em profissionais do clube. Os exames foram feitos na segunda-feira, 23 de novembro, e os resultados divulgados nesta terça-feira, 24. Além de não aparecer novos registros de coronavírus, o Galo teve outra boa notícia: o atacante Savarino treinou normalmente e pode estar em campo nesta quarta-feira, 25, contra o Botafogo, pelo Brasileiro. O venezuelano sofreu uma pancada na coxa esquerda no segundo tempo do jogo contra o Ceará, no último domingo e deixou o campo com dores e um inchaço no local, virando dúvida para encarar o Fogão. Entretanto, Savarino ainda será reavaliado para saber se terá condições ou não de jogo. O alvinegro está com muitos desfalques no time pela Covid-19, mas também por suspensões e atletas lesionados. Guilherme Arana e o meia Dylan Borrero estão suspensos. O lateral-direito Mariano e o atacante Diego Tardelli seguem no departamento médico tratando lesões. Confira a lista de contaminados do Galo: Jorge Sampaoli (técnico)Everson, Victor, Guga, Réver, Jair, Allan, Vargas, Gabriel (jogadores)Jorge Desio, Carlos Desio e Éder (auxiliares técnico)Pablo Fernandez (preparador físico)Marcos Fernandez (auxiliar de preparação física)Danilo Minutti (treinador de goleiros)Frederico Fortes, Diogo Alves e Gustavo Nicoline (analistas de desempenho)Alexandre Mattos (diretor de futebol)Gabriel Andreata (gerente de futebol)Carlos Alberto Isidoro (supervisor de futebol)Domênico Bhering (diretor de comunicação)André Ricardo (segurança)Junior Chávare (diretor das categorias de base)