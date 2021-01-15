Boa notícia fora dos campos: Jorge Sampaoli será pai novamente

O técnico do Atlético-MG, Jorge Sampaoli, teve uma boa notícia esta semana e não é algo ligado ao campo de futebol. O treinador argentino será pai mais uma vez. A esposa de Sampaoli, Paula Valenzuela, está grávida e dará à luz a um bebê do sexo masculino.
A informação foi veiculada inicialmente pelo Superesportes e confirmada pelo L!. O nome da criança não foi escolhido ainda e o bebê deve nascer em terras mineiras, já que o técnico tem contrato com o Galo até o fim de 2021.
CONFIRA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRO ATUALIZADA O novo bebê da família Sampaoli será o segundo filho do treinador com a atual esposa, Paula Valenzuela, que é chilena e conheceu o comandante alvinegro quando ele trabalhou lá. Em setembro de 2019, nasceu León,o primeiro fruto do casal, que nasceu em São Paulo, quando dirigia o Santos. . Jorge Sampaoli tem outros dois filhos: Alejandro e Sabrina, que moram em Santa Fé, na Argentina e são frutos de outra relação do treinador.