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futebol

Boa notícia fora dos campos: Jorge Sampaoli será pai novamente

O treinador terá o segundo filho com a atual esposa, Paula Valenzuela. O bebê deve nascer em Minas Gerais...
LanceNet

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Publicado em 

15 jan 2021 às 12:05

Publicado em 15 de Janeiro de 2021 às 12:05

Crédito: Será o quarto filho do técnico do Galo, que tem um nascido no Brasil e dois argentinos, frutos de outra relação do argentino-(Bruno Cantini/Atlético-MG
O técnico do Atlético-MG, Jorge Sampaoli, teve uma boa notícia esta semana e não é algo ligado ao campo de futebol. O treinador argentino será pai mais uma vez. A esposa de Sampaoli, Paula Valenzuela, está grávida e dará à luz a um bebê do sexo masculino.
A informação foi veiculada inicialmente pelo Superesportes e confirmada pelo L!. O nome da criança não foi escolhido ainda e o bebê deve nascer em terras mineiras, já que o técnico tem contrato com o Galo até o fim de 2021.
CONFIRA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRO ATUALIZADA O novo bebê da família Sampaoli será o segundo filho do treinador com a atual esposa, Paula Valenzuela, que é chilena e conheceu o comandante alvinegro quando ele trabalhou lá. Em setembro de 2019, nasceu León,o primeiro fruto do casal, que nasceu em São Paulo, quando dirigia o Santos. . Jorge Sampaoli tem outros dois filhos: Alejandro e Sabrina, que moram em Santa Fé, na Argentina e são frutos de outra relação do treinador.

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