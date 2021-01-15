Boa notícia fora dos campos: Jorge Sampaoli será pai novamente

Crédito: Será o quarto filho do técnico do Galo, que tem um nascido no Brasil e dois argentinos, frutos de outra relação do argentino-(Bruno Cantini/Atlético-MG

O técnico do Atlético-MG, Jorge Sampaoli, teve uma boa notícia esta semana e não é algo ligado ao campo de futebol. O treinador argentino será pai mais uma vez. A esposa de Sampaoli, Paula Valenzuela, está grávida e dará à luz a um bebê do sexo masculino.

A informação foi veiculada inicialmente pelo Superesportes e confirmada pelo L!. O nome da criança não foi escolhido ainda e o bebê deve nascer em terras mineiras, já que o técnico tem contrato com o Galo até o fim de 2021.