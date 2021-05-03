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Boa fase, torcida ao lado… Carille segue sem renovar com Al-Ittihad, que perde preferência

O técnico brasileiro ainda tem vínculo com o clube saudita até o fim de junho, porém a partir de agora o profissional já pode ouvir outras propostas para o seu futuro....
LanceNet

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Publicado em 

03 mai 2021 às 20:59

Publicado em 03 de Maio de 2021 às 20:59

Crédito: Divulgação/Al-Ittihad
Na última sexta-feira, o Al-Ittihad viu o seu prazo de preferência na renovação de contrato com o técnico Fábio Carille acabar. O técnico brasileiro ainda tem vínculo com o clube saudita até o fim de junho, porém a partir de agora o profissional já pode ouvir outras propostas para o seu futuro. A saída de Fábio do clube, porém, pode ter repercussão negativa com sua torcida.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui
GALERIA> Veja técnicos brasileiros que estão em clubes do exterior
Em recente enquete feita por um site especializado na cobertura do Al-Ittihad, que conta com mais de 1,5 milhão de seguidores em suas redes sociais, cerca de 80% dos torcedores se mostram a favor da renovação com o técnico brasileiro. E os resultados do clube em campo explicam essa preferência.
Depois de três temporadas brigando contra o rebaixamento, neste ano, com Carille, o Ittihad figura na terceira colocação, apenas dois pontos atrás dos líderes Al-Hilal e Al-Shabab e no grupo que se classifica para a próxima AFC Champions League, além de já estar na final da Copa Árabe, que disputará contra o Raja Casablanca, do Marrocos.
Além disso, o Al-Ittihad de Fábio Carille mostra uma marca que o técnico já ostentava no Brasil: a força nos clássicos. Este ano, foram nove confrontos contra os outros quatro grandes do país, com duas vitórias e dois empates contra o Al-Shabab, duas vitórias e dois empates nos quatro jogos contra Al-Ahly e Al-Hilal e um empate contra o Nassr (as equipes ainda se enfrentam na última rodada). O bom desempenho nos clássicos, inclusive, fez com o Al-Ittihad quebrasse tabus: não vencia o Al-Ahly há nove anos e o Al-Hilal há cinco.
O Ittihad de Fábio Carille volta a campo apenas no dia 15 de maio. Restam quatro jogos a serem disputados na Liga. Apesar do sonho do título ainda estar vivo no clube, com mais duas vitórias a também desejada vaga na Liga dos Campeões Asiática é garantida.

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