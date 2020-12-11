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Boa fase: São Paulo brinca com torcedor e publica elenco 'Friends'

Em resposta a um seguidor nas redes sociais, Tricolor postou um vídeo com a música da famosa série norte-americana, destacando momentos de descontração do clube...
LanceNet

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Publicado em 

11 dez 2020 às 13:40

Publicado em 11 de Dezembro de 2020 às 13:40

Crédito: Abertura do vídeo postado pelo São Paulo nesta sexta-feira (Imagem: Reprodução/Twitter/@SaoPauloFC
Quando a fase é boa, até na sexta-feira antes de um clássico tem clima de descontração. O perfil do Twitter do São Paulo respondeu a um torcedor nesta manhã ao publicar um vídeo com a música de abertura de 'Friends', a icônica série norte-americana que trata da amizade de seis amigos.
>> Confira aqui a tabela e simulador do Brasileirão 2020
O torcedor havia postado um vídeo com referência a outra série, 'The Office', utilizando imagens dos jogadores e comissão técnica. De igual forma, o perfil oficial do clube fez o mesmo, mas enaltecendo o clima de descontração em diversos momentos da temporada, principalmente os atuais, com destaque para Fernando Diniz e Luciano.
Confira os dois vídeos clicando na postagem abaixo O São Paulo se prepara para visitar o Corinthians neste domingo, às 18h15, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece às 18h15, na Neo Química Arena. O clube é o líder da competição, com 50 pontos, sete à frente do segundo colocado, Atlético-MG.

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