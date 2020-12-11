Boa fase: São Paulo brinca com torcedor e publica elenco 'Friends'

Crédito: Abertura do vídeo postado pelo São Paulo nesta sexta-feira (Imagem: Reprodução/Twitter/@SaoPauloFC

Quando a fase é boa, até na sexta-feira antes de um clássico tem clima de descontração. O perfil do Twitter do São Paulo respondeu a um torcedor nesta manhã ao publicar um vídeo com a música de abertura de 'Friends', a icônica série norte-americana que trata da amizade de seis amigos.

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O torcedor havia postado um vídeo com referência a outra série, 'The Office', utilizando imagens dos jogadores e comissão técnica. De igual forma, o perfil oficial do clube fez o mesmo, mas enaltecendo o clima de descontração em diversos momentos da temporada, principalmente os atuais, com destaque para Fernando Diniz e Luciano.