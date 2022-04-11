Boa estreia? Victor Sá foi o jogador com mais dribles em Botafogo x Corinthians; veja os números

O resultado na estreia do Campeonato Brasileiro foi para esquecer por parte do Botafogo, que perdeu por 3 a 1 para o Corinthians no Estádio Nilton Santos, mas o Alvinegro pode se apegar a fatores da tarde de domingo para tentar 'salvar a rodada'. Um deles é Victor Sá, um dos estreantes do dia.+ Na busca por contratações, Botafogo terá bastidores agitados nas últimas horas da janela

O camisa 29, apesar do placar negativo, foi um dos destaques da partida, e foi o jogador que mais acertou dribles no jogo - ao lado de Willian, do Corinthians. Ao todo, foram três dribles certos diante da marcação do Timão.

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Uma das melhores chances do Alvinegro surge justamente dos pés de Victor Sá. Ainda aos quatro minutos do primeiro minuto, o camisa 29 deu uma caneta em João Pedro e achou Erison livre com um passe em profundidade. O atacante driblou o goleiro, mas adiantou a bola e perdeu ângulo, sem conseguir chutar. Victor Sá chegou ao Botafogo junto ao Al-Jazira, dos Emirados Árabes, por 2.5 milhões de dólares (R$ 11,8 milhões, na cotação atual). Ele é a segunda contratação mais cara da história do clube, atrás de Patrick de Paula.

O LANCE! mostra os números de Victor Sá na estreia contra o Corinthians. Os dados foram retirados do "SofaScore". Confira!Victor Sá x Corinthians:​- 90 minutos jogados- 23/28 passes certos (82% de acerto)- 1 passe decisivo- 3 dribles- 0/3 cruzamentos certos (0%)- 2/4 bolas longas certas (50%)- 5/8 duelos no chão ganhos- 1 falta sofrida- 13 perdas de bola- 2 interceptações- 1 desarme- 1 drible sofrido