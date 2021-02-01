Boa atuação de Arana contra o Fortaleza pode fazer Sampaoli testá-lo como atacante diante do Goiás

O ataque do Atlético-MG pode ter uma novidade no duelo desta quarta-feira, 3 de fevereiro, contra o Goiás, em Goiânia, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral-esquerdo Guilherme Arana, que fez um dos gols do Galo na vitória por 2 a 0 sobre o Fortaleza, poderá ser adiantado na função ofensiva. Resta saber como seria a mudança, pois Jorge Sampaoli escalou Eduardo Vargas, Sasha e Savarino como trio ofensivo. A ida de Arana para o ataque pode ser uma tentativa do treinador de ter uma jogada mais forte pelo lado esquerdo, para suprir a ausência de Keno, lesionado. O comandante do Galo falou sobre essa possibilidade de adiantar o lateral. -É uma opção ( ter o Arana no ataque). Ele é um jogador que ataca muito bem e encontra muito bem o tempo de ataque. Nós sempre estamos buscando opções ofensivas, a todo tempo. Essa preocupação com o rival é que sempre tenhamos alguma alternativa-disse o técnico. Outra possibilidade é escalar como titular, ou durante o jogo o atacante Diego Tardelli, que vem treinando a um mês e não joga desde de julho de 2020, quando se lesionou com gravidade no tornozelo direito. Tardelli foi relacionado contra o Fortaleza, mas não saiu do banco de reservas. Ainda há como opções para o setor Savinho, Marquinhos, Zaracho, Borrero e Marrony.