Boa apresentação do Galo dá confiança no time para a estreia no Campeonato Brasileiro contra o Fla

A boa apresentação do Atlético-MG no clássico contra o América-MG, quando venceu por 3 a 0 o Coelho, se classificando a mais uma final do Campeonato Mineiro, gerou otimismo no grupo para o restante da temporada, que terá no Brasileiro seu maior objetivo neste restante de 2020 e início de 2021.

Os 3 a 0 do Galo sobre o time americano foram celebrados não só pelo resultado, mas principalmente pela performance da equipe, que vem claramente evoluindo jogo a jogo. O desempenho cria otimismo para a final diante do Tombense e por uma boa campanha no torneio nacional. -A gente sabia que era um jogo muito importante, tentamos ficar focados do início ao fim. Não teve gol (meu), mas o mais importante pra mim é a vitória. A gente sabe que o Campeonato Mineiro é muito importante pra gente. Agora é focar no início do Brasileiro. Importante começar contra o atual campeão, Flamengo. Vamos tentar fazer uma grande partida- disse o meia Nathan, do Atlético-MG.