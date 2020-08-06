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Boa apresentação do Galo dá confiança no time para a estreia no Campeonato Brasileiro contra o Fla

O triunfo atleticano diante do Coelho gera expectativa para a final do Estadual, contra o Tombense e por uma boa campanha na disputa nacional...
LanceNet

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Publicado em 

06 ago 2020 às 00:13

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 00:13

Crédito: O Galo dominou o jogo contra o América-MG e mostra boa evolução a cada jogo-(Bruno Cantini/Atlético-MG
A boa apresentação do Atlético-MG no clássico contra o América-MG, quando venceu por 3 a 0 o Coelho, se classificando a mais uma final do Campeonato Mineiro, gerou otimismo no grupo para o restante da temporada, que terá no Brasileiro seu maior objetivo neste restante de 2020 e início de 2021.
Os 3 a 0 do Galo sobre o time americano foram celebrados não só pelo resultado, mas principalmente pela performance da equipe, que vem claramente evoluindo jogo a jogo. O desempenho cria otimismo para a final diante do Tombense e por uma boa campanha no torneio nacional. -A gente sabia que era um jogo muito importante, tentamos ficar focados do início ao fim. Não teve gol (meu), mas o mais importante pra mim é a vitória. A gente sabe que o Campeonato Mineiro é muito importante pra gente. Agora é focar no início do Brasileiro. Importante começar contra o atual campeão, Flamengo. Vamos tentar fazer uma grande partida- disse o meia Nathan, do Atlético-MG.
A estreia do alvinegro diante do Fla será domingo, 9 de agosto, fora de casa, em um dos jogos mais esperados do ano, pela expectativa que os dois elencos criaram em seus torcedores e naqueles que acompanham futebol.

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