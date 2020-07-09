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BMG apoia troca de cor da marca no uniforme do Galo, desde que sejam abertas 50 mil novas contas

O BMG quer uma troca com o torcedor: harmonização com o uniforme mudando o logo de laranja para preto, mas quer a abertura de 50 mil novas contas Meu Galo BMG...
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Publicado em 

08 jul 2020 às 23:49

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 23:49

Crédito: A mudança de cor do patrocinador está condicionada a abertura de novas contas Meu Galo BMG que terão um crédito automático de R$ 10 e um voucher de R$ 25 para compra de camisas do clube-(Divulgação/BMG
Após receber pedidos para modificar do torcedor do Atlético-MG para mudar a cor do seu logotipo para preto e branco na camisa do alvinegro, o BMG quer fazer um “acordo” com o atleticano. Se forem abertas 50 mil contas digitais “Meu Galo BMG”, o banco, que é o patrocinador máster do time mineiro, irá harmonizar a sua logo com o uniforme alvinegro nas cores pretas e brancas. A marca do BMG é laranja. A meta é conseguir as contas abertas até até 31 de julho. Como incentivo, o BMG oferece R$ 10 na conta dos novos correntistas e R$ 25 de voucher para adquirir uma camisa oficial do Galo, na loja da sede do Atlético, em Lourdes.

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