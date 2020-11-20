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Blogueiro nas horas vagas, José Mourinho completa um ano como técnico do Tottenham

Ativo nas redes sociais e com mais de 1 milhão de seguidores, técnico português de 57 anos tem bom início de temporada e busca títulos pelo clube londrino...
LanceNet

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Publicado em 

20 nov 2020 às 15:30

Publicado em 20 de Novembro de 2020 às 15:30

Crédito: Reprodução/Twitter
Bem-sucedida dentro e fora das quatro linhas, a passagem de José Mourinho pelo Tottenham completa um ano nesta sexta-feira. Um dos maiores nomes do futebol mundial, o técnico português substituiu Mauricio Pochettino em novembro de 2019 e já viveu bons momentos no comando do clube londrino. Confira alguns deles no vídeo abaixo. Até o momento, Mourinho esteve à frente do Tottenham em 50 partidas. No total, foram 27 vitórias, 10 empates e 13 derrotas - um aproveitamento de 60%.
Após assumir o clube no decorrer da temporada 2019/20, o treinador não conseguiu ter resultado imediato. Na Liga dos Campeões, foi eliminado nas oitavas de final pelo RB Leipzig, com um placar agregado de 4 a 0. Na Premier League, terminou em sexto e se classificou apenas para a Liga Europa.
Na temporada atual, no entanto, a evolução foi clara. Em 15 partidas, o Tottenham de Mourinho ganhou 11, empatou duas e perdeu somente duas vezes. Atualmente, o clube é vice-líder do Campeonato Inglês e é um dos favoritos a conquistar a Liga Europa.SURGIMENTO DO INFLUENCER DIGITAL
Conhecido pela antipatia, Mourinho vem mostrando uma faceta diferente nos últimos meses. Desde fevereiro com uma conta no Instagram, o treinador compartilha o dia a dia com o público de forma descontraída e relaxa - sem esquecer de revelar o profissional dedicado.
O sucesso foi tanto que o perfil conta atualmente com mais de 1 milhão de seguidores e Mourinho se tornou um guru do assunto. Em vídeo bem-humorado, o treinador deu sete dicas de como se mostrar nas redes sociais. Confira no vídeo abaixo.Em entrevista à rádio inglesa TalkSport, o técnico confirmou que não deixa as postagens somente sob responsabilidade de uma equipe especializada em redes sociais.
- Sim, claro que participo. Não aceito que esteja totalmente nas mãos do meu pessoal. Também tenho de pôr o sal e a pimenta naquilo, é óbvio.

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