Blaszczykowski relata preconceito ao chegar no Dortmund em 2007

O meio-campista Blaszczykowski, mais conhecido como Kuba, relatou ter sofrido preconceito quando chegou no futebol alemão para jogar pelo Borussia Dortmund. Em entrevista ao portal “Meczyki”, o polonês afirmou que a situação mudou desde que chegou em 2007 para os tempos atuais, mas que viveu situação complicada por conta de sua nacionalidade.

- Quando cheguei ao Dortmund, não tinham uma boa visão sobre os poloneses na Alemanha. Diziam que éramos ladrões, que só servíamos para trabalhar na construção. Me custou muito. Na primeira reunião da equipe, alguns jogadores sentados na mesa estavam rindo. Eu era jovem, mas percebi que estavam rindo de mim e fui atrás deles. Foi complicado. Hoje, as coisas mudaram muito e a distância dos países diminuiu. Agora valorizam mais o que somos capazes de fazer.Kuba fez parte do histórico elenco do Borussia Dortmund que foi bicampeão da Bundesliga, vencedor de uma Copa da Alemanha e de duas Supercopa da Alemanha. O polonês era titular no time de Jurgen Klopp e jogou no clube aurinegro até 2016. Aos 34 anos, o veterano voltou a atuar no seu país e joga pelo Wisla Cracóvia.