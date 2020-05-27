Blanco volta aos treinos e embala sonho do torcedor em ter um meio de campo criativo e combativo

O volante Gustavo Blanco é mais um reforço para o Galo em 2020. O jogador está recuperado após duas cirurgias no joelho, que o deixaram fora de combate quase dois anos. O jogador, de 24 anos, voltou a trabalhar com o grupo principal de jogadores do Atlético-MG e se torna esperança do torcedor atleticano em ver um meio de campo criativo e combativo com Jorge Sampaoli. Apesar da parada forçada do futebol, Blanco ainda não quer “cravar” seu retorno aos jogos. -É complicado eu determinar uma data, né!? Mas, desde o dia que eu me machuquei, eu trabalho com esse intuito de voltar a jogar, de voltar a ser titular, de ajudar o clube. Mas, em relação a uma data é complicado. Não depende só de mim, depende da comissão técnica, do treinador, mas eu tenho me dedicado ao máximo para voltar a jogar. Mas se dependesse de mim já seria escalado no primeiro jogo- disse o meio de campo, que não atua desde junho de 2018. As duas cirurgias no joelho o deixam receoso de forçar a volta, pois poderia perder sua maior qualidade, que é a força física e intensidade do seu jogo. -Trabalhei muito para voltar em alta intensidade, isso é uma característica minha, não tenho como mudar isso. Acho que só preciso dosar um pouco em relação aos treinos, né?! Porque isso já é um hábito, então eu acabo treinando muito em alta intensidade e eu acho que isso, principalmente nessa primeira etapa de readaptação, tenho que ser mais inteligente, dosar mais, mas em relação ao jogo eu acho que tem que ser sempre 100%. Não vou mudar essa minha característica- comentou. E MAIS:Tropeirãocast especial: prosa exclusiva com Diogo Giacomini, técnico do Coimbra. Ouça!Mattos diz que atrasos no Galo geram ansiedade e não insatisfação'A ajuda para os times pequenos tem de vir da CBF', defende Diogo Giacomini, técnico do CoimbraAmérica-MG também está de volta aos treinos em seu CTSette Câmara reclama de ações na Justiça movidas por Elias e Maicon Bolt:'são cobranças absurdas'Gustavo Blanco viu diversos treinadores passarem pelo Galo desde 2018. mas poder trabalhar com eles. E, com sua volta aos treinos, já terá como comandante Jorge Sampaoli, treinador de renome internacional. Blanco elogiou o técnico argentino em suas primeiras impressões. -As primeiras impressões são muito boas. Eu tive a oportunidade de continuar trabalhando com ele nessa pausa aqui. Tive esse contato com ele, acabei conhecendo ele de uma maneira mais próxima. Primeira impressão é muito boa, cara gente boa. O que eu mais gosto nele é que ele sabe o caminho da vitória, ele quer ganhar e saber o caminho da vitória. Então isso eu acho muito legal. Acho que ele tem muita coisa para acrescentar no meu futebol, no clube como um todo, eu tenho certeza que vamos conseguir alcançar nosso objetivos-disse Blanco que ressaltou o carinho que sempre recebeu do torcedor em seu período inativo. -Primeiro, eu tenho que agradecer o carinho de toda a massa atleticana, dizer que para mim foi muito importante esse período parado, quando você saía de casa, ia ao supermercado, você via esse carinho, via a galera torcendo para sua volta. Isso aí foi uma motivação a mais para mim. Queria agradecer de coração esse carinho e estou trabalhando ao máximo para retribuir-concluiu.E MAIS:Sette Câmara admite atrasos de salários e pede ajuda à CBF para obtençao de crédito para os clubesVÍDEO: Categoria! Otero tira onda com golaço em treino Atlético-MGAmérica-MG contrata o zagueiro Anderson, ex-BahiaMenino de quatro anos chora por não ver o Galo campeão da América no estádio e Mineirão realiza seu sonhoAtlético-MG se aproxima de acerto com Alan Franco, meia do Independiente Del Valle-EQU E MAIS: