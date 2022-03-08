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Bitso, patrocinadora do São Paulo, fará ação promocional no Choque-Rei; veja detalhes

Jogadores do Tricolor entrarão em campo com um QR Code na camisa. Quem conseguir escaneá-lo poderá ganhar R$50,00 em compras no site de criptomoedas
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LanceNet

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Publicado em 

08 mar 2022 às 18:00

Publicado em 08 de Março de 2022 às 18:00

A Bitso, patrocinadora oficial do São Paulo, fará uma ação promocional no clássico contra o Palmeiras, nesta quinta-feira (09), às 20h30, no Morumbi. Os jogadores do Tricolor entrarão em campo com um QR Code estampado na manga da camisa oficial e quem conseguir escaneá-lo poderá ganhar R$50,00 para comprar Bitcoin ou outra criptomoeda na Bitso. O QR Code também aparecerá nas telas da TV e do estádio para aumentar as chances de os torcedores conseguirem captá-lo de onde quer que estejam assistindo ao jogo. A promoção é válida durante a partida e, após seguir o passo a passo e preencher o formulário de inscrição, o prêmio será depositado na conta do usuário na plataforma da Bitso.
- Nossa parceria com o São Paulo vai muito além de uma estampa da nossa marca na camisa do time. Queremos criar possibilidades de interagir com os torcedores buscando estreitar os laços entre a Bitso e os fãs do futebol e tornar as criptomoedas cada vez mais úteis no dia a dia de todos - disse Antonio Mota, Diretor de Marketing da Bitso no Brasil.Prestes a completar um ano no Brasil em abril, a Bitso anunciou em janeiro o patrocínio do São Paulo pelos próximos três anos. A empresa ocupa a manga do uniforme do Tricolor e tem os naming rights de um setor no Morumbi.
Crédito: BitsofaráaçãopromocionalnoMorumbiemChoque-Rei(Foto:Divulgação/SãoPaulo

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