Bitello comemora gol em vitória do Grêmio

Na Arena, o Grêmio respirou na última rodada do Campeonato Gaúcho e derrotou o Ypiranga por 2 a 0.
Apesar do triunfo, o Tricolor não conseguiu terminar com a melhor campanha da fase de classificação e agora pega o Internacional na semifinal.
Um dos destaques da partida, o volante Bitello não escondeu a sua alegria com o gol marcado na etapa final.
‘Fico feliz pelo gol, fruto do trabalho de toda equipe. Agora é pensar no Gre-Nal, um jogo de muita importância, que vamos fazer de tudo para chegar na final’, afirmou.