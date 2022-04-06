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futebol

Bitello agradece a confiança de Roger Machado

Volante foi uma das surpresas do time desde a chegada do novo treinador...

Publicado em 06 de Abril de 2022 às 15:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 abr 2022 às 15:00
Um dos jogadores que ganharam espaço no elenco do Grêmio com Roger Machado foi o volante Bitello, de apenas 22 anos.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
‘Fico muito feliz pela oportunidade que o Roger me deu. Desde que chegou no clube, ele confiou em mim. Todos me passam muita confiança e está dando certo. Fico feliz pelo título e pelo desempenho individual’, declarou à Rádio Gaúcha.
Ansioso para a estreia na Série B, Bitello aguarda que o título estadual embale o time no torneio estadual.
‘Agora é virar a chave. Sábado já temos um jogo importante pelo começo da Série B. Temos de esquecer o Gauchão, que nos deu confiança, mas agora é focar na Série B e subir para a Série A’, declarou.
Crédito: LucasUebel/Grêmio

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