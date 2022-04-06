Bitello agradece a confiança de Roger Machado

Um dos jogadores que ganharam espaço no elenco do Grêmio com Roger Machado foi o volante Bitello, de apenas 22 anos.

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‘Fico muito feliz pela oportunidade que o Roger me deu. Desde que chegou no clube, ele confiou em mim. Todos me passam muita confiança e está dando certo. Fico feliz pelo título e pelo desempenho individual’, declarou à Rádio Gaúcha.

Ansioso para a estreia na Série B, Bitello aguarda que o título estadual embale o time no torneio estadual.

‘Agora é virar a chave. Sábado já temos um jogo importante pelo começo da Série B. Temos de esquecer o Gauchão, que nos deu confiança, mas agora é focar na Série B e subir para a Série A’, declarou.