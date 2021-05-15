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Biro, do Corinthians, se recupera de lesão na coxa, mas não é relacionado para Dérbi

Jóia da base corintiana perdeu 15 jogos enquanto se recuperava de problema físico...

Publicado em 15 de Maio de 2021 às 16:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 mai 2021 às 16:55
Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
Promessa do Corinthians e promovido para o elenco profissional nesta temporada, o lateral-esquerdo Guilherme Biro está recuperado de uma lesão muscular na coxa esquerda, que o tirou dos gramados por mais de um mês.O atleta de 16 anos iniciou a transição física no início de maio e após duas semanas está apto para voltar a ser relacionado pelo técnico Vagner Mancini, o que não aconteceu para o compromisso corintiano neste fim de semana, contra o Palmeiras, domingo (16), às 16h, pela semifinal do Campeonato Paulista, na Neo Química Arena. Para o setor onde o jovem atua, Fábio Santos e Lucas Pito foram convocados.
>> Confira a tabela do Paulistão simule os próximos jogos do Timão
Chegada ao profissional
Por conta do surto de Covid-19 sofrido pelo elenco do Corinthians no mês de março, o time ficou sem laterais para o confronto diante da Ponte Preta, pela terceira rodada do Paulistão, no dia 7 daquele mês, em Itaquera, Biro foi integrado ao elenco principal, treinou, mas Mancini optou por improvisar o zagueiro Bruno Méndez no setor.
Ainda assim, a prata da casa seguiu treinando entre os profissionais corintianos, foi relacionado para o triunfo corintiano por 1 a 0 sobre o São Caetano, no dia 14 de março, pela quarta rodada do Estadual, mas se lesionou e perdeu 15 partidas durante o mês e dez dias que esteve inapto para jogar.

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