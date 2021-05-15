Biro, do Corinthians, se recupera de lesão na coxa, mas não é relacionado para Dérbi

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

Promessa do Corinthians e promovido para o elenco profissional nesta temporada, o lateral-esquerdo Guilherme Biro está recuperado de uma lesão muscular na coxa esquerda, que o tirou dos gramados por mais de um mês.O atleta de 16 anos iniciou a transição física no início de maio e após duas semanas está apto para voltar a ser relacionado pelo técnico Vagner Mancini, o que não aconteceu para o compromisso corintiano neste fim de semana, contra o Palmeiras, domingo (16), às 16h, pela semifinal do Campeonato Paulista, na Neo Química Arena. Para o setor onde o jovem atua, Fábio Santos e Lucas Pito foram convocados.

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Chegada ao profissional

Por conta do surto de Covid-19 sofrido pelo elenco do Corinthians no mês de março, o time ficou sem laterais para o confronto diante da Ponte Preta, pela terceira rodada do Paulistão, no dia 7 daquele mês, em Itaquera, Biro foi integrado ao elenco principal, treinou, mas Mancini optou por improvisar o zagueiro Bruno Méndez no setor.