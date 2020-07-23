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futebol

Birmingham aposenta número da camisa de atacante de 17 anos

Jude Bellingham fez apenas uma temporada pelo clube inglês e está vendido ao Borussia Dortmund para a próxima temporada. Decisão causou reações negativas na internet...
LanceNet

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Publicado em 

23 jul 2020 às 15:47

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 15:47

Crédito: Divulgação / Borussia Dortmund / Site oficial
O Birmingham anunciou a aposentadoria do número 22 nas camisas da equipe após o atacante Jude Bellingham ter sido transferido para o Borussia Dortmund. O jovem de 17 anos jogou apenas uma temporada pela equipe da segunda divisão inglesa, tendo participado de 44 jogos ao todo. O centroavante foi vendido por 23 milhões de euros (R$ 136 milhões).
- O número 22 se converteu em um sinônimo de Jude e a sua subida para a primeira equipe com apenas 16 anos. Por isso, o clube decidiu retirar seu número para recordar os nossos e inspirar os outros.
A decisão gerou repercussão negativa entre os fãs do Birmingham nas redes sociais que criticaram a aposentadoria do número. Bellingham se junta a um seleto grupo de jogadores históricos que possuem suas camisas aposentadas, como Maradona, Paolo Maldini, Franco Baresi, Johan Cruyff, Javier Zanetti e Bobby Moore.

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