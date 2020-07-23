Birmingham aposenta número da camisa de atacante de 17 anos

Crédito: Divulgação / Borussia Dortmund / Site oficial

O Birmingham anunciou a aposentadoria do número 22 nas camisas da equipe após o atacante Jude Bellingham ter sido transferido para o Borussia Dortmund. O jovem de 17 anos jogou apenas uma temporada pela equipe da segunda divisão inglesa, tendo participado de 44 jogos ao todo. O centroavante foi vendido por 23 milhões de euros (R$ 136 milhões).

- O número 22 se converteu em um sinônimo de Jude e a sua subida para a primeira equipe com apenas 16 anos. Por isso, o clube decidiu retirar seu número para recordar os nossos e inspirar os outros.