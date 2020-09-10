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futebol

Bielsa dá resposta curiosa sobre estilo 'heavy-metal' de Klopp

Técnico do Leeds elogiou comandante alemão, mas está confiante para arrancar pontos do Liverpool com o Anfield vazio. Time volta à primeira divisão após 16 anos ausentes...

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 11:32

LanceNet

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Publicado em 

10 set 2020 às 11:32
Crédito: Reprodução / Twitter
Ao ser perguntado sobre ao jeito heavy-metal de Jurgen Klopp atuar na beira do gramado, o técnico Marcelo Bielsa, do Leeds, respondeu dizendo que não entende muito de música. O campeão da segunda divisão encara o vencedor da primeira divisão neste sábado em Anfield, às 13h30 (horário de Brasília).
- Não tenho muita cultura musical. O certo é que com o trabalho que Klopp fez em todos os lugares por onde passou, teve a oportunidade de brilhar em todas as ligas.O argentino elogiou o rival, mas está confiante em arrancar pontos do Liverpool ao aproveitar que a casa dos Reds estará vazia nesta primeira rodada. Após 16 anos fora da primeira divisão, o Leeds irá debutar na Premier League em busca da permanência e com o sonho de brigar na parte de cima da tabela.

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