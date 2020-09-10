Bielsa dá resposta curiosa sobre estilo 'heavy-metal' de Klopp

Ao ser perguntado sobre ao jeito heavy-metal de Jurgen Klopp atuar na beira do gramado, o técnico Marcelo Bielsa, do Leeds, respondeu dizendo que não entende muito de música. O campeão da segunda divisão encara o vencedor da primeira divisão neste sábado em Anfield, às 13h30 (horário de Brasília).

- Não tenho muita cultura musical. O certo é que com o trabalho que Klopp fez em todos os lugares por onde passou, teve a oportunidade de brilhar em todas as ligas.O argentino elogiou o rival, mas está confiante em arrancar pontos do Liverpool ao aproveitar que a casa dos Reds estará vazia nesta primeira rodada. Após 16 anos fora da primeira divisão, o Leeds irá debutar na Premier League em busca da permanência e com o sonho de brigar na parte de cima da tabela.