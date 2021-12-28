Bicicleta, falta no ângulo… Caio Lucas vira ‘artilheiro dos gols bonitos’ nos Emirados Árabes

Ex-Benfica, o atacante brasileiro Caio Lucas vive fase iluminada com a camisa do Sharjah, dos Emirados Árabes. Atuando constantemente neste fim de ano, já que o calendário árabe é alinhado com o europeu, o brasileiro tem se destacando na sua equipe não só pelos gols, mas também pela plasticidade deles.Nas últimas duas partidas, contra Hatta e Baniyas, Caio marcou dois belos gols. O primeiro, pela Copa do Presidente, de bicicleta, já é o favorito de sua carreira.

- Feliz demais pelos últimos dois gols. Eu sempre quis fazer um gol de bicicleta, então você acaba se apegando a ele, né? Eu fiz alguns gols que gosto muito, não só aqui no Sharjah. Mas de fato pela plasticidade assim, beleza do lance, esse é o mais bonito da carreira - disse Caio, completando:

- O de falta também é algo que eu venho buscando sempre , treinando muito pra isso, e graças a Deus fui feliz em acertar - concluiu.

O último gol descrito por Caio abriu a goleada do Sharjah por 3 a 0 sobre o Baniyas, já pela Liga dos Emirados. O brasileiro comemora a boa fase para fechar o ano de 2021.

- Tem sido muito abençoado para mim, com toda certeza. Tanto dentro, quanto fora de campo, só tenho a agradecer por tudo que tem acontecido na minha vida e carreira. Agora é dar sequência e buscar os títulos até o fim da temporada.