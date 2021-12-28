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Bicicleta, falta no ângulo… Caio Lucas vira ‘artilheiro dos gols bonitos’ nos Emirados Árabes

Ex-jogador do Benfica vive momento iluminado e espera encerrar 2021 com vitória...
LanceNet

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Publicado em 

28 dez 2021 às 14:32

Publicado em 28 de Dezembro de 2021 às 14:32

Ex-Benfica, o atacante brasileiro Caio Lucas vive fase iluminada com a camisa do Sharjah, dos Emirados Árabes. Atuando constantemente neste fim de ano, já que o calendário árabe é alinhado com o europeu, o brasileiro tem se destacando na sua equipe não só pelos gols, mas também pela plasticidade deles.Nas últimas duas partidas, contra Hatta e Baniyas, Caio marcou dois belos gols. O primeiro, pela Copa do Presidente, de bicicleta, já é o favorito de sua carreira.
- Feliz demais pelos últimos dois gols. Eu sempre quis fazer um gol de bicicleta, então você acaba se apegando a ele, né? Eu fiz alguns gols que gosto muito, não só aqui no Sharjah. Mas de fato pela plasticidade assim, beleza do lance, esse é o mais bonito da carreira - disse Caio, completando:
- O de falta também é algo que eu venho buscando sempre , treinando muito pra isso, e graças a Deus fui feliz em acertar - concluiu.
O último gol descrito por Caio abriu a goleada do Sharjah por 3 a 0 sobre o Baniyas, já pela Liga dos Emirados. O brasileiro comemora a boa fase para fechar o ano de 2021.
- Tem sido muito abençoado para mim, com toda certeza. Tanto dentro, quanto fora de campo, só tenho a agradecer por tudo que tem acontecido na minha vida e carreira. Agora é dar sequência e buscar os títulos até o fim da temporada.
Crédito: CaioLucasvivebommomentocomacamisadoSharjah(Divulgação

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