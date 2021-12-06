Bicampeonato do Atlético-MG será contado em livro com fotos inéditas

A conquista do Campeonato Brasileiro pelo Atlético-MG, confirmada na última quinta-feira graças ao triunfo sobre o Bahia por 3 a 2, de virada, será tema de livro. O clube prepara um presente para os torcedores, com fotos e relatos inéditos sobre o feito.

A pré-venda será aberta nas próximas semanas, e os detalhes serão divulgados em breve pelo clube.

O Galo promete emocionar a fanática torcida, que jamais deixou de apoiar o Alvinegro nas últimas décadas, nem mesmo na queda para a Série B, em 2005.

A taça de 2021 encerrou uma longa espera de 50 anos pelo título brasileiro, já que a primeira conquista aconteceu em 1971.

No domingo, no Mineirão, os jogadores do Atlético-MG ergueram a taça do título brasileiro após triunfo sobre o Bragantino por 4 a 3, e fizeram a festa dos torcedores.