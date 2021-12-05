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Bicampeão! Jogadores do Galo erguem a taça do Título Brasileiro

O alvingro mineiro segue os festejos pela conquista do campeonato, depois de 50 anos na espera ...
LanceNet

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Publicado em 

05 dez 2021 às 19:22

Publicado em 05 de Dezembro de 2021 às 19:22

O Bicampeão Brasileiro, Atlético-MG, segue festejando com a Massa Alvinegra. Após vencer o Red Bull Bragantino por 4 a 3, neste domingo, 5 de dezembro, no Mineirão, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, veio o momento esperado pelo torcedor, com a entrega da taça do título. E, no pódio A partida teve estádio lotado, muita alegria do torcedor e a entrega do cobiçado troféu para o time mineiro, que chegou aos 84 pontos, tendo a segunda melhor campanha na história dos pontos corridos. O time paulista segue em 6º, com 53 pontos, ainda na briga por vaga direta na Libertadores. Dia de festa, Galo fez seu papel Apesar de um começo lento, de “ressaca” pela celebração do título, o Atlético conseguiu se manter concentrado, mesmo levando uma virada do Red Bull Bragantino logo no início do segundo tempo. A equipe mineira ativou o “modo virada” e colocou ordem no jogo, aplicando 4 a 3 com merecimento. Dadá Maravilha, autor do gol do títulod e 1971, trouxe a taça para o campo, senfo entregue em seguida ao capitão Réver.

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