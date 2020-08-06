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futebol

Bicampeão da Copa do Nordeste, William Oliveira celebra título pelo Ceará

Volante foi titular na partida que deu o troféu para o Vozão; Atleta também venceu o torneio em 2018 pelo Sampaio Corrêa
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LanceNet

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Publicado em 

06 ago 2020 às 12:25

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 12:25

Crédito: Arquivo Pessoal
Na noite da última terça-feira (4), o Ceará bateu a equipe do Bahia por 1 a 0 e garantiu o título da Copa do Nordeste de 2020 disputada no Estádio de Pituaçu. No primeiro jogo, o Vozão já tinha aberto uma boa vantagem sobre o adversário após um triunfo pelo placar de 3 a 1 de virada.
Com participação em sete dos 12 compromissos na campanha do título, o volante William Oliveira falou sobre a emoção de conquistar o troféu.
- Muito feliz por mais essa conquista. Esse troféu foi resultado de muito trabalho e esforço de todos no clube no dia a dia. Agradeço ao professor Guto pela oportunidade e agora o foco vai ser todo na Série A do Campeonato Brasileiro e na final do Campeonato Cearense. Nosso time mostrou que é forte e que podemos surpreender na competição - disse.
O jogador tem motivo dobrado para a sua comemoração, já que também venceu essa competição pelo Sampaio Corrêa em 2018. Naquele oportunidade o atleta também participou de sete partidas, todas como titular. O volante, aliás, contou como foi passar pelas mesmas situações com camisas diferentes:
- Conquistar esse troféu é sempre muito gratificante. Posso dizer que as duas conquistas foram muito marcantes e vou levá-las para sempre comigo na minha carreira. Meu objetivo sempre foi treinar bastante para poder ajudar minha equipe a vencer, seja ela qual for, o campeonato que for.
Em dezembro de 2019, o volante recebeu uma proposta de R$ 4 milhões do Matsumoto Yamaga, do Japão, para deixar o clube Alvinegro, mas a proposta foi recusada. O jogador que tem contrato com o Ceará até o final de 2020 chegou a receber sondagens de outros clubes da Série A e também de equipes do exterior.
Representante do atleta, o empresário Márcio Thomaz fez questão de esclarecer as vontades do jogador.
- Recebemos algumas sondagens tanto no Brasil como em um clube da China e outro no Japão, por conta da boa temporada que ele vinha fazendo e que deu sequência agora depois do retorno da quarentena. Mas ele está focado em permanecer no Ceará e quer fazer uma boa Série A nesta temporada. O William está muito feliz com o projeto do clube para essa temporada e por isso temos que respeitar sempre a decisão do atleta. Isso é fundamental para ele continuar mantendo um bom desempenho dentro de campo - esclareceu o agente.

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