Bicampeão da Copa do Nordeste, William Oliveira celebra título pelo Ceará

Crédito: Arquivo Pessoal

Na noite da última terça-feira (4), o Ceará bateu a equipe do Bahia por 1 a 0 e garantiu o título da Copa do Nordeste de 2020 disputada no Estádio de Pituaçu. No primeiro jogo, o Vozão já tinha aberto uma boa vantagem sobre o adversário após um triunfo pelo placar de 3 a 1 de virada.

Com participação em sete dos 12 compromissos na campanha do título, o volante William Oliveira falou sobre a emoção de conquistar o troféu.

- Muito feliz por mais essa conquista. Esse troféu foi resultado de muito trabalho e esforço de todos no clube no dia a dia. Agradeço ao professor Guto pela oportunidade e agora o foco vai ser todo na Série A do Campeonato Brasileiro e na final do Campeonato Cearense. Nosso time mostrou que é forte e que podemos surpreender na competição - disse.

O jogador tem motivo dobrado para a sua comemoração, já que também venceu essa competição pelo Sampaio Corrêa em 2018. Naquele oportunidade o atleta também participou de sete partidas, todas como titular. O volante, aliás, contou como foi passar pelas mesmas situações com camisas diferentes:

- Conquistar esse troféu é sempre muito gratificante. Posso dizer que as duas conquistas foram muito marcantes e vou levá-las para sempre comigo na minha carreira. Meu objetivo sempre foi treinar bastante para poder ajudar minha equipe a vencer, seja ela qual for, o campeonato que for.

Em dezembro de 2019, o volante recebeu uma proposta de R$ 4 milhões do Matsumoto Yamaga, do Japão, para deixar o clube Alvinegro, mas a proposta foi recusada. O jogador que tem contrato com o Ceará até o final de 2020 chegou a receber sondagens de outros clubes da Série A e também de equipes do exterior.

Representante do atleta, o empresário Márcio Thomaz fez questão de esclarecer as vontades do jogador.