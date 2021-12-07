Bicampeão brasileiro, Carlinhos celebra retorno ao Maringá e afirma: 'Podemos surpreender'

É oficial: Carlinhos está de volta ao Maringá. Destaque na reta final do campeonato paranaense do último ano, o bicampeão brasileiro e ex-jogador da seleção brasileira retorna ao clube para a disputa da temporada de 2022.> Confira quanto valem os elencos de Chelsea e PalmeirasCapitão do time na reta final do campeonato deste ano e com duas assistências nas últimas quatro partidas, Carlinhos assinou vínculo com o Maringá válido até o término da competição estadual. Dessa forma, o lateral não só celebrou o retorno ao Maringá como também fez uma previsão otimista para a competição.

- Quando deixei o Maringá, deixei claro que gostaria de voltar. Esse dia chegou e foi mais rápido do que eu esperava. Fui muito feliz aqui e sou grato pela forma com que fui acolhido. O clube me estendeu a mão em um momento complicado e agora vamos iniciar mais uma temporada. Temos condições de surpreender. Vamos trabalhar para chegar longe - disse.

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Carlinhos e o Maringá terão um bom tempo de preparação para o início da competição estadual. O clube voltou aos trabalhos nesta semana e fará a sua estreia no Campeonato Paranaense somente no dia 23 de janeiro, contra o Londrina, no Estádio do Café.