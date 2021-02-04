Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Bicampeão argentino, finalista da Libertadores... A trajetória de Schelotto, alvo do São Paulo
futebol

Bicampeão argentino, finalista da Libertadores... A trajetória de Schelotto, alvo do São Paulo

Técnico argentino iniciou a carreira de treinador em 2012, no Lanús. Ao longo da carreira, passou por Palermo, Boca Juniors e mais recentemente pelo Los Angeles Galaxy...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 fev 2021 às 09:00

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 09:00

Crédito: AFP
O São Paulo conversa com o técnico Guilhermo Schelotto, que está sem clube desde que saiu do Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, em 2018. Abaixo, o LANCE! relembra a trajetória do experiente treinador argentino.Torcedores do São Paulo querem André Villas-Boas: Listamos 25 técnicos promissores sem clube
Schelotto anunciou sua aposentadoria como jogador em 2011, quando atuava no Gimnasia La Plata. No ano seguinte, acertou com o Lanús, dando início à nova carreira na equipe do sul da Grande Buenos Aires. Na sua comissão técnica, ele sempre conta com seu irmão e assistente Gustavo Schelotto.
SIMULE OS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃOA sua estreia no Lanús aconteceu no dia 01 de julho de 2012. No comando da equipe argentina, Schelotto venceu a Copa Sul-Americana de 2013, quando derrotou a Ponte Preta na grande decisão. No jogo de ida, as equipes empataram por 1 a 1. Na volta, a vitória dos argentinos por 2 a 0, em casa, trouxe o primeiro troféu como treinador para o argentino. Schelotto deixou o clube em 2015, com 159 jogos, sendo 71 vitórias, 49 empates e 39 derrotas.
Experiência na Europa foi atrapalhada por licença Logo depois de sua saída do Lanús, Schelotto foi contratado pelo Palermo, da Itália. Sua chegada aconteceu em janeiro de 2016, mas quinze dias depois, ele acabou deixando o clube por não ter a licença da UEFA. Na época, o Palermo chegou a soltar um comunicado explicando a situação.
- É com um profundo lamento que o Palermo aceita a decisão de Guillermo Barros Schelotto e de sua comissão técnica, devido à falta das credenciais exigidas pela UEFA - disse o clube italiano.
Campanha de destaque no Boca JuniorsUm mês após deixar o Palermo, Schelotto recebeu o convite do Boca Juniors para assumir a equipe. Era o começo de um longo trabalho, que fez o treinador ganhar mais visibilidade no mercado.
Nos Xeneizes, o técnico conquistou o bi do Campeonato Argentino, em 2016–17 e 2017–18. Além disso, ele chegou a final da Libertadores da América de 2018, sendo um carrasco de times brasileiros, já que eliminou Cruzeiro nas quartas de final e Palmeiras nas semifinais.
No entanto, o Boca acabou perdendo a grande final para o River Plate no Santiago Bernabéu, em Madrid, ficando com o vice-campeonato. Logo depois da derrota na finalíssima, ele acabou sendo demitido do clube em dezembro de 2018, com 107 partidas, totalizando 58 vitórias, 29 empates e 20 derrotas.
Último trabalho foi nos Estados Unidos Logo em janeiro de 2019, Schelotto acertou sua ida para o Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos. No campeonato nacional, a equipe terminou na sétima colocação da Conferência Oeste, com 49 pontos. Na equipe, Schelotto foi técnico do centroavante sueco Ibahimovic.
No entanto, sua passagem pelo clube norte-americano se encerrou em outubro de 2020, totalizando um ano e meio dirigindo a equipe. Foram 59 jogos, com 24 vitórias, seis empates e 29 derrotas.
VEJA OS NÚMEROS DE SCHELOTTO COMO TREINADOR
2012–2015 - Lanús - 159 jogos, 71 vitórias, 49 empates e 39 derrotas. 2016 - Palermo - Dois jogos, uma vitória e uma derrota2016–2018 - Boca Juniors - 107 jogos, 58 vitórias, 29 empates e 20 derrotas2019–2020 - L. A. Galaxy - 59 jogos, 24 vitórias, seis empates e 29 derrotas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Ninguém deveria morrer servindo à causa da paz': o militar brasileiro em missão da ONU na zona de conflito entre Hezbollah e Israel
Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados