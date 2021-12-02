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futebol

Bia Zaneratto é campeã na China e retorna ao Brasil para a temporada 2022

Pelo Palmeiras, a atacante brasileira foi a grande artilheira do Brasileirão Feminino no ano de 2021
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LanceNet

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Publicado em 

02 dez 2021 às 16:23

Publicado em 02 de Dezembro de 2021 às 16:23

Na última terça-feira (30), a equipe feminina do Wuhan, da China, sagrou-se bicampeã da CFA Women's Super League - o campeonato nacional. Bia Zaneratto, a atacante de destaque do Palmeiras na temporada de 2021, esteve presente nesses dois títulos. Esse foi o 9º título de Bia na Ásia. Foram sete jogando na Coreia do Sul, pelo Incheon Hyundai, e dois pelo Wuhan, na China. Foi neste continente, mais especificamente no país sul-coreano, que a atleta brasileira ganhou o apelido de "Imperatriz", e foi quando passou a ser nome frequente nas convocações para integrar a Seleção Brasileira. Zaneratto está desde 2013 na Ásia, no entanto, teve uma pequena e importantíssima passagem pelo Palmeiras em 2020 e 2021. Na temporada deste ano, foi eleita artilheira e maior assistente do Brasileirão 2021, com 13 gols e 13 assistências, mesmo precisando voltar para a China durante o campeonato. Em maio, foi eleita a Jogadora do Mês do Brasileirão Feminino de 2021 pelas atuações com a camisa da equipe alviverde. A atacante foi a primeira jogadora na história do campeonato a receber o prêmio.
Com o fim do campeonato chinês, levando mais um título para um currículo recheado deles, Bia Zaneratto retorna ao Brasil para a próxima temporada - ainda sem clube confirmado.
Crédito: BiaZanerattoestádevoltaaoBrasil(Foto:Divulgação

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