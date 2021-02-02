  • Bi da Série C, Márcio Fernandes repete feito de 2015 e se torna maior campeão nacional do Vila Nova
Bi da Série C, Márcio Fernandes repete feito de 2015 e se torna maior campeão nacional do Vila Nova

LanceNet

Publicado em 02 de Fevereiro de 2021 às 19:57

Crédito: Douglas Monteiro/Vila Nova
Campeão em 2015, o técnico Márcio Fernandes repetiu o feito nesta temporada e conquistou seu segundo título da Série C com o Vila Nova - após vencer, neste sábado, o Remo por 3 a 2, pelo jogo de volta da decisão. O treinador, que se tornou o maior campeão nacional com o clube goiano, comemora o título e a campanha feita ao longo da competição.TABELA> Veja classificação do Brasileirão da Série C clicando aqui
GALERIA> Listamos 30 jogadores que só tem contrato até o fim de fevereiro no Brasil
– Tudo o que eu fiz em 2015 não foi esquecido no Vila Nova. As pessoas lembraram na hora que precisaram e viram que poderíamos conquistar de novo. Eu cheguei com cinco jogos, dois jogos fora em sequência, uma situação muito difícil. Se perdêssemos, o campeonato estaria acabado para nós. Enfrentamos Santa Cruz e Brusque e conseguimos quatro pontos em seis.
– Isso fez o grupo acreditar de novo. Passei confiança aos jogadores e disse que conseguiríamos o acesso. Agora veio o título, o segundo da Série C pelo clube – disse Márcio Fernandes em coletiva de imprensa após o jogo.
Com o objetivo inicial de levar o clube ao acesso à Série B, Márcio Fernandes retornou ao Vila Nova faltando cinco jogos no quadrangular final e superou as expectativas. O técnico fala sobre o futuro no comando da equipe colorada e espera permanecer para seguir o trabalho adiante.
– Espero permanecer. Para isso acontecer, eu também preciso ser valorizado. Eu vim em uma situação bem diferente de tudo que já tive em termos contratuais. Eu mostrei serviço e agora sou merecedor. O time comprou a ideia. Pode vir o treinador que for, se o grupo não abraçar, não acontece. Mas isso não aconteceu aqui. Os jogadores compraram nossa ideia – concluiu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte

