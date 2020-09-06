Bi da Libertadores, Newton Drummond faz curso de gestão

Multicampeão no período em que assumiu o papel de executivo de futebol do Internacional, Newton Drummond vem estudando com o objetivo de se preparar ainda mais para o mercado atual do futebol. Bicampeão da Libertadores e campeão do mundo, o ex-dirigente do Colorado está participando do curso “Gestão Técnica de Futebol”, da Universidade do Futebol.

- O futebol está em constante evolução. É preciso que o profissional fique por dentro de tudo o que vem acontecendo nos mais diversos segmentos para estar preparado para aplicar no dia a dia dos clubes. Além das nuances que envolvem o esporte em si, o profissional também terá que lidar com os problemas que envolvem a questão da pandemia - disse. O curso de Gestão Técnica de Futebol tem como objetivo capacitar profissionais que trabalham ou desejam ingressar nas diversas áreas do futebol, deixando os aptos para aplicar estratégias e ações para a gestão integrada entre os departamentos. O curso é indicado para diretores, dirigentes, executivos, gestores administrativos, analistas de desempenho, treinadores, jornalistas, atletas e ex-atletas.