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futebol

Bi da Libertadores, Newton Drummond faz curso de gestão

Com quinze títulos pelo Internacional, executivo participa do “Gestão Técnica no Futebol”
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Publicado em 06 de Setembro de 2020 às 15:43

LanceNet

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Publicado em 

06 set 2020 às 15:43
Crédito: Divulgação
Multicampeão no período em que assumiu o papel de executivo de futebol do Internacional, Newton Drummond vem estudando com o objetivo de se preparar ainda mais para o mercado atual do futebol. Bicampeão da Libertadores e campeão do mundo, o ex-dirigente do Colorado está participando do curso “Gestão Técnica de Futebol”, da Universidade do Futebol.
- O futebol está em constante evolução. É preciso que o profissional fique por dentro de tudo o que vem acontecendo nos mais diversos segmentos para estar preparado para aplicar no dia a dia dos clubes. Além das nuances que envolvem o esporte em si, o profissional também terá que lidar com os problemas que envolvem a questão da pandemia - disse. O curso de Gestão Técnica de Futebol tem como objetivo capacitar profissionais que trabalham ou desejam ingressar nas diversas áreas do futebol, deixando os aptos para aplicar estratégias e ações para a gestão integrada entre os departamentos. O curso é indicado para diretores, dirigentes, executivos, gestores administrativos, analistas de desempenho, treinadores, jornalistas, atletas e ex-atletas.
O curso envolve dez módulos, entre eles: capacitação profissional no século XXI, gestão esportiva e gestão técnica de futebol, formação profissional em futebol na Europa e no Brasil, trabalho integrado e sistêmico no futebol e noções de planejamento estratégico no futebol.

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