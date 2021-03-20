BG Pathum vence com gol de Diogo e levanta taça de campeão na Tailândia

Crédito: Divulgação / BG Pathum

Com um gol do brasileiro Diogo, ex-Portuguesa e Palmeiras, o BG Pathum United venceu o Ratchaburi FC por 2 a 0, no Léo Stadium, pela penúltima rodada da Thai League. O outro gol foi marcado pelo meia tailandês Pathomphon.

+ Veja a tabela da Champions LeagueJá campeão, o BG Pathum segue invicto no campeonato tailandês, com incríveis 24 vitórias e cinco empates, mantendo 20 pontos de vantagem para o vice-líder Buriram United.

- Estou feliz por marcar mais uma vez e ajudar a equipe a manter essa campanha histórica, com um título inédito e a invencibilidade no campeonato, que não é fácil de manter - disse Diogo.

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O jogo marcou a entrega da taça de campeão tailandês ao BG Pathum. A equipe já havia confirmado o título com seis rodadas de antecedência, mas só levantou o troféu neste sábado, em seu estádio, diante dos seus torcedores, já que na Tailândia o governo do país permitiu que os clubes mandantes ocupassem até 25% da capacidade de seus estádios.

- Hoje é dia de comemorar esse título importante. É um momento único para todos no clube e também para os torcedores, já que é o primeiro título tailandês do BG Pathum. Estamos muito felizes por poder ter a presença do torcedor no estádio e isso só foi possível graças ao ótimo trabalho que as autoridades do país fizeram no controle da pandemia - afirmou Diogo.