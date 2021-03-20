Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

BG Pathum vence com gol de Diogo e levanta taça de campeão na Tailândia

Atleta deixa sua marca no fim da partida em jogo de entrega da taça ao campeão nacional...

Publicado em 20 de Março de 2021 às 19:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 mar 2021 às 19:24
Crédito: Divulgação / BG Pathum
Com um gol do brasileiro Diogo, ex-Portuguesa e Palmeiras, o BG Pathum United venceu o Ratchaburi FC por 2 a 0, no Léo Stadium, pela penúltima rodada da Thai League. O outro gol foi marcado pelo meia tailandês Pathomphon.
+ Veja a tabela da Champions LeagueJá campeão, o BG Pathum segue invicto no campeonato tailandês, com incríveis 24 vitórias e cinco empates, mantendo 20 pontos de vantagem para o vice-líder Buriram United.
- Estou feliz por marcar mais uma vez e ajudar a equipe a manter essa campanha histórica, com um título inédito e a invencibilidade no campeonato, que não é fácil de manter - disse Diogo.
+ Confira camisas de 12 times europeus para a próxima temporada
O jogo marcou a entrega da taça de campeão tailandês ao BG Pathum. A equipe já havia confirmado o título com seis rodadas de antecedência, mas só levantou o troféu neste sábado, em seu estádio, diante dos seus torcedores, já que na Tailândia o governo do país permitiu que os clubes mandantes ocupassem até 25% da capacidade de seus estádios.
- Hoje é dia de comemorar esse título importante. É um momento único para todos no clube e também para os torcedores, já que é o primeiro título tailandês do BG Pathum. Estamos muito felizes por poder ter a presença do torcedor no estádio e isso só foi possível graças ao ótimo trabalho que as autoridades do país fizeram no controle da pandemia - afirmou Diogo.
Diogo chegou a sete gols e uma assistência em doze partidas com a camisa do BG Pathum. O atacante, que foi contratado em dezembro do ano passado, jogou o segundo turno da competição e foi decisivo em grande parte dos jogos da reta final da Thai League.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Primeira parte da cinebiografia de Michael Jackson, "Michael" estreia nos cinemas nessa quinta-feira (23)
Crítica HZ: “Michael” reencarna nas telonas e abre espaço para continuação
Fábrica de sorvetes do grupo Lamoia em Piúma
Fábrica de sorvetes no ES prevê movimentar R$ 40 milhões com terceirização de marcas
Dez Milhas Garoto
Abertura das inscrições para as Dez Milhas Garoto já tem data definida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados