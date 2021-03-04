BG Pathum, de Diogo, vence e é campeão tailandês pela primeira vez

Crédito: Diogo conquistou mais um título nacional na Tailândia (Divulgação

O BG Pathum United, equipe do atacante Diogo, ex-Palmeiras e Portuguesa, venceu o Sukhotai FC por 2 a 0, no Léo Stadium, em Bangkok, nesta quinta-feira, dia 4, e sagrou-se campeão do Campeonato Tailandês pela primeira vez na história. Este é quarto título tailandês de Diogo em cinco temporadas atuando no país.- Estou muito feliz por conquistar esse título novamente. Voltar à Tailândia e conquistar a Thai League mais uma vez é um momento especial para mim. A equipe fez uma campanha fantástica. Claro que ainda faltam 6 jogos, mas estar invicto até aqui, com apenas 3 empates é sensacional. Por isso o título é mais do que merecido - afirmou Diogo.

Com uma campanha irretocável, o BG Pathum confirmou a conquista com seis rodadas de antecedência. Em 24 jogos, a equipe de Diogo está invicta e conquistou 21 vitórias e três empates, somando 66 pontos, 19 a mais que o vice-líder Buriram United.

Diogo já havia conquistado o Campeonato Tailandês nas temporadas 2015, 2017 e 2018 jogando pelo Buriram United, que nos últimos anos vinha sendo uma equipe dominante no futebol tailandês. Agora o atacante tem a sensação de conquistar novamente o caneco jogando por uma equipe que ainda não tinha esse título.

- O primeiro título da Thai League é um marco para o clube e para todos os jogadores que fazem parte desta conquista. É uma sensação diferente, sem dúvida. Fico muito feliz pelo clube que é muito organizado e mereceu a conquista - disse o brasileiro.