Betis x Barcelona: onde assistir e prováveis escalações

Crédito: Josep LAGO / AFP

Neste domingo, 07, o Barcelona visita o Real Betis às 17h, no Estádio Benito Villamarín, em partida válida pela 16ª rodada. O Barcelona está na segunda posição a dez pontos de distância do Atlético de Marid, o líder da competição. Pelo lado do Betis, caso vença, pode chegar à sexta colocação, que garante vaga na etapa de qualificação da Europa League.+ Confira a tabela da La LigaBETIS EMBALADO

O time de Sevilha não perde uma partida desde a 16ª rodada da La Liga, contra o Levante. Desde então, foram três vitórias e dois empates. A equipe está a nove pontos do G4, mas pode se aproximar da zona de classificação para a Europa League. O Betis está a cinco pontos de distância da quinta colocação, que classifica o time direto para a Liga Europa, e a apenas dois da sexta colocação, que garante vaga na etapa de qualificação.COM MORAL

O zagueiro Piqué sofreu uma entorse no ligamento lateral interno e uma lesão parcial do ligamento cruzado anterior do joelho direito na partida do dia 21 de novembro contra o Atlético de Madrid. No entanto, ele revelou, em entrevista ao site oficial do Barcelona na última sexta-feira, que já se sente melhor.

- Estou melhor do que esperava. Ainda preciso correr por muitas horas e também voltar a usar a bola. Decidi usar um método conservador de recuperação e parece que está funcionando muito bem.

Um dos temas da entrevista foi o jovem zagueiro Ronald Araújo, que tem a missão de substituir Pique no time titular do Barcelona. De acordo com o camisa 3 do time catalão, Araújo é um jogador que pode permanecer no clube por muitos anos.

- Araújo é um grande zagueiro, e vai ficar por 10 ou 15 anos. Ele tem tudo. É muito jovem e tem uma cabeça muito boa. Além disso, ele é forte fisicamente, rápido e poderoso, e tem um bom controle de bola. La Masia está trabalhando muito bem e durante sua passagem pela Segunda B com o time juvenil ele amadureceu, e agora com o time titular ele tem aproveitado a oportunidade. Precisamos ajudá-lo a ser o melhor jogador possível.FICHA TÉCNICABetis x Barcelona

Local: Estádio Benito VillamarínData e horário: 07/02/2021, às 17h​Árbitro: Carlos Del Cerro GrandeAssistentes: Ricardo De Burgos Bengoetxea e Jon Núñez FernándezOnde assistir: FOX Sports.BETIS (Técnico: Manuel Pellegrini)Joel Robles; Emerson, Mandi, Víctor Ruiz e Álex Moreno; Guido Rodríguez, Canales, Aitor Ruibal, Fekir e Cristian Tello; Borja Iglesias.

Desfalques: Lainez, Camarasa, Martín, Bravo e Bartra (fora).BARCELONA (Técnico: Ronald Koeman)Ter Stegen; Jordi Alba, Lenglet, Araújo e Dest; Pedri, Busquets e De Jong; Dembélé, Griezmann e Messi.