Betis vence o lanterna Espanyol no encerramento da rodada na La Liga

Crédito: Divulgação / Betis

No encerramento da 27ª rodada do Campeonato Espanhol, o Real Betis recebeu o Espanyol, lanterna da competição, e venceu por 1 a 0. O zagueiro Marc Bartra, ex-Barcelona, marcou o gol da vitória no início do segundo tempo no Estádio Benito Villamarín.

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Os 45 minutos iniciais foram abaixo do esperado e as equipes foram para o intervalo empatando em 0 a 0. Apesar de ter mais a posse de bola, o Betis era pouco efetivo e não conseguia levar perigo ao gol de Diego López. O Espanyol, lanterna e em situação delicada na tabela, assustou mais.

No início do segundo tempo, porém, o time da casa conseguiu abrir o placar. Após cobrança de Canales pela direita, o zagueiro Bartra subiu mais que a marcação, foi lá no terceiro andar e testou firme para abrir o placar e fazer o gol que garantiu os três pontos para o clube de Sevilha.