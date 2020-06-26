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futebol

Betis vence o lanterna Espanyol no encerramento da rodada na La Liga

Clube de Sevilha consegue importante vitória e abre 11 pontos da zona de rebaixamento...

Publicado em 25 de Junho de 2020 às 22:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 jun 2020 às 22:22
Crédito: Divulgação / Betis
No encerramento da 27ª rodada do Campeonato Espanhol, o Real Betis recebeu o Espanyol, lanterna da competição, e venceu por 1 a 0. O zagueiro Marc Bartra, ex-Barcelona, marcou o gol da vitória no início do segundo tempo no Estádio Benito Villamarín.
VEJA A TABELA DA LIGA ESPANHOLA
Os 45 minutos iniciais foram abaixo do esperado e as equipes foram para o intervalo empatando em 0 a 0. Apesar de ter mais a posse de bola, o Betis era pouco efetivo e não conseguia levar perigo ao gol de Diego López. O Espanyol, lanterna e em situação delicada na tabela, assustou mais.
No início do segundo tempo, porém, o time da casa conseguiu abrir o placar. Após cobrança de Canales pela direita, o zagueiro Bartra subiu mais que a marcação, foi lá no terceiro andar e testou firme para abrir o placar e fazer o gol que garantiu os três pontos para o clube de Sevilha.
Com a vitória, o Betis chegou aos 37 pontos e agora está em 13º. O Espanyol continua na última posição, com 24 pontos. Na próxima rodada, o Betis encara o Levante, fora de casa, no domingo. O Espanyol recebe o Real Madrid, no mesmo dia. E MAIS:Chelsea vence o Manchester City, e Liverpool é campeão inglês com sete rodadas de antecedênciaJogadores do Liverpool comemoram gol do Chelsea e fizeram contagem regressiva para comemorar títuloElenco do PSG se apresenta para primeiro treino em três mesesManchester City sonha com a contratação do zagueiro KoulibalySporting enfrenta Benelenses para permanecer na terceira colocação E MAIS:

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