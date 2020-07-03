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Betis tem nome de Marcelo Gallardo como opção para próxima temporada

No entanto, equipe de Sevilha quer anunciar nome do novo diretor esportivo antes de contratar um nome para ser comandante da equipe após fiasco no Campeonato Espanhol...
LanceNet

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Publicado em 

03 jul 2020 às 12:58

Publicado em 03 de Julho de 2020 às 12:58

Crédito: Marcelo Galalrdo está na mira de Betis e incerteza na América do Sul pode antecipar saída (Divulgação/River Plate
Após especulações de um acerto próximo entre o Betis e o técnico Manuel Pellegrini, a “Radio Continental” informou que o alvo do clube de Sevilha é Marcelo Gallardo, treinador do River Plate. O argentino, muitas vezes campeão com os Millonares, está pronto para dar o salto para o futebol europeu.
A ideia do comandante era discutir seu destino no final de 2020, mas por conta da situação da COVID-19 e das incertezas com relação a possibilidade de haver ou não alguma competição na América do Sul neste ano, sua saída poderia ser antecipada.
Antes de anunciar seu novo treinador, o clube alviverde quer ter um nome para o cargo de diretor esportivo. Ramón Planes, dirigente do Barcelona, é um dos nomes cotados. O time de Sevilha busca uma reformulação após uma reta final de Campeonato Espanhol desastrosa, principalmente após o retorno do torneio.

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