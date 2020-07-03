Betis tem nome de Marcelo Gallardo como opção para próxima temporada

Após especulações de um acerto próximo entre o Betis e o técnico Manuel Pellegrini, a “Radio Continental” informou que o alvo do clube de Sevilha é Marcelo Gallardo, treinador do River Plate. O argentino, muitas vezes campeão com os Millonares, está pronto para dar o salto para o futebol europeu.
A ideia do comandante era discutir seu destino no final de 2020, mas por conta da situação da COVID-19 e das incertezas com relação a possibilidade de haver ou não alguma competição na América do Sul neste ano, sua saída poderia ser antecipada.
Antes de anunciar seu novo treinador, o clube alviverde quer ter um nome para o cargo de diretor esportivo. Ramón Planes, dirigente do Barcelona, é um dos nomes cotados. O time de Sevilha busca uma reformulação após uma reta final de Campeonato Espanhol desastrosa, principalmente após o retorno do torneio.