  • Betis marca nos acréscimos, elimina o Rayo Vallecano e se classifica para a final da Copa do Rei
Betis marca nos acréscimos, elimina o Rayo Vallecano e se classifica para a final da Copa do Rei

Time da Andaluzia perdia até os 47 minutos do segundo tempo, mas consegue empate nos instantes finais para garantir vaga na decisão. Adversário será o Valencia, no dia 23 de abril...
LanceNet

03 mar 2022 às 19:20

O Real Betis está na final da Copa do Rei da Espanha. Nesta quinta-feira, a equipe de Sevilha recebeu o Rayo Vallecano para o jogo de volta das semifinais e as equipes empataram em 1 a 1 no Estádio Benito Villamarín. Como os Alviverdes venceram na ida por 2 a 1, o empate foi suficiente. Bebé abriu o placar para o time de Madri, mas Borja Iglesias empatou nos acréscimos.PRIMEIRO TEMPO MORNOOs 45 minutos iniciais na Andaluzia foram mornos, com pouquíssimas chances para ambos os lados. Precisando do resultado, o Rayo Vallecano até tentou mais que o Betis, mas não levou muito perigo ao gol do chileno Claudio Bravo. O time da casa, por outro lado, tentou controlar a posse de bola.
GOLAÇONa reta final da partida, aos 35 minutos do segundo tempo, o Rayo Vallecano marcou o gol que levaria a partida à prorrogação. Bebé, que acabara de entrar, cobrou falta da intermediária e acertou um lindo chute, forte, que não deu chances de defesa para Bravo.
NO APAGAR DAS LUZESQuando o resultado parecia definido, o Betis conseguiu o empate, que selou a classificação no tempo normal. Aos 47 minutos, Bravo iniciou jogada no campo de defesa e lançou para Joaquín na esquerda. O camisa 17 achou lindo passe para Canales, que tentou bater na saída do goleiro. A bola sobrou para Borja Iglesias, que também saiu do banco, só empurrar para o fundo das redes.
SEQUÊNCIAClassificado para a grande final, o Real Betis vai enfrentar o Valencia, que eliminou o Athletic Bilbao na última quarta-feira. A decisão será em jogo único, no Estádio Olímpico de La Cartuja, na cidade de Sevilha. A partida acontecerá no dia 23 de abril.
Crédito: BorjaIglesiassaiudobancoparaselaraclassificaçãodoBetisàfinaldaCopadoRei(Foto:CRISTINAQUICLER/AFP

