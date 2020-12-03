Betis estuda trazer Quique Setién de volta ao comando da equipe

Crédito: Rafael Marchante / POOL / AFP

Com cinco derrotas nos últimos seis jogos, Manuel Pellegrini está ameaçado no cargo do Betis. De acordo com o "Estadio Deportivo", os dirigentes do clube fizeram uma lista de possíveis substitutos e Quique Setién é o favorito.

VEJA A TABELA DA LA LIGASem clube desde que foi demitido do Barcelona em agosto, Setién vê com bons olhos um retorno ao clube. Quique Flores, ex-treinador do Benfica, é um nome que também agrada à direção.