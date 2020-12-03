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futebol

Betis estuda trazer Quique Setién de volta ao comando da equipe

Treinador deixou o Barcelona em agosto e é o principal alvo da
lista de possíveis substitutos para o lugar de Manuel Pellegrini...

Publicado em 03 de Dezembro de 2020 às 12:26

LanceNet

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Publicado em 

03 dez 2020 às 12:26
Crédito: Rafael Marchante / POOL / AFP
Com cinco derrotas nos últimos seis jogos, Manuel Pellegrini está ameaçado no cargo do Betis. De acordo com o "Estadio Deportivo", os dirigentes do clube fizeram uma lista de possíveis substitutos e Quique Setién é o favorito.
VEJA A TABELA DA LA LIGASem clube desde que foi demitido do Barcelona em agosto, Setién vê com bons olhos um retorno ao clube. Quique Flores, ex-treinador do Benfica, é um nome que também agrada à direção.
Setién treinou o Betis entre 2017 e 2019. Nas duas temporadas, respectivamente, o clube terminou em sexto e 10º lugar do Campeonato Espanhol. De lá, o treinador foi para o Barcelona.

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