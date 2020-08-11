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Betis está em negociações avançadas pela contratação de Claudio Bravo

Goleiro reserva do Manchester City termina seu contrato ao final da participação do clube na Liga dos Campeões. Chegada de compatriota Pellegrini pode ajudar clube espanhol...
LanceNet

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Publicado em 

11 ago 2020 às 08:59

Publicado em 11 de Agosto de 2020 às 08:59

Crédito: AFP
O Betis está em negociações avançadas para a contratação do experiente goleiro Cláudio Bravo, de acordo com a “ABC” de Sevilha. O chileno de 37 anos termina seu contrato com o Manchester City ao final da participação do clube na Liga dos Campeões e depois poderá se transferir sem custos para um novo clube.
Embora a operação entre o clube e o jogador não esteja fechada, a negociação está perto de ser concretizada e o contrato do veterano deve ser por uma ou duas temporadas. No entanto, Bravo deve estar disposto a reduzir seu salário para se encaixar nos padrões atuais do Betis.A chegada do compatriota Manuel Pellegrini no comando técnico também pode ser um dos fatores para que o goleiro se junte ao time alviverde. O reserva do Manchester City terá a chance de voltar a ser titular indiscutível em uma equipe europeia no seu final de carreira.

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