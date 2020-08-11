Betis está em negociações avançadas pela contratação de Claudio Bravo

O Betis está em negociações avançadas para a contratação do experiente goleiro Cláudio Bravo, de acordo com a “ABC” de Sevilha. O chileno de 37 anos termina seu contrato com o Manchester City ao final da participação do clube na Liga dos Campeões e depois poderá se transferir sem custos para um novo clube.

Embora a operação entre o clube e o jogador não esteja fechada, a negociação está perto de ser concretizada e o contrato do veterano deve ser por uma ou duas temporadas. No entanto, Bravo deve estar disposto a reduzir seu salário para se encaixar nos padrões atuais do Betis.A chegada do compatriota Manuel Pellegrini no comando técnico também pode ser um dos fatores para que o goleiro se junte ao time alviverde. O reserva do Manchester City terá a chance de voltar a ser titular indiscutível em uma equipe europeia no seu final de carreira.