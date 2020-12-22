Betfair.net anuncia Alex para ações na reta final da Libertadores 2020

Crédito: Divulgação/@betfair.net

A Betfair.net, parceira oficial da Libertadores, firmou nesta terça-feira uma parceria com a lenda do futebol brasileiro Alex para celebrar a fase final da competição. Os duelos de semifinais serão realizados no início de janeiro em jogos de ida e volta entre equipes de Brasil e Argentina. A final da edição 2020 será no estádio do Maracanã no Rio de Janeiro, em partida única no sábado, 30 de janeiro de 2021. Alex dará vida à campanha ‘Todo Resultado É Possível’ e aproximará os fãs do futebol do campo à segurança de suas próprias casas.

A lenda do futebol sul-americano e vencedor da Libertadores pelo Palmeiras em 1999 também compartilhará sua opinião de especialista sobre as semifinais e final do campeonato, que conta com duas equipes brasileiras em lados opostos da chave.

- A Libertadores significa muito para mim e vencer foi um dos momentos de maior orgulho da minha carreira. O torneio deste ano já está proporcionando uma ação brilhante em campo. Apesar de os torcedores não poderem ir assistir aos jogos nos estádios, é um privilégio trabalhar com uma marca como a Betfair, que está ajudando a levar a magia da Libertadores aos torcedores em casa. Meu momento favorito da Libertadores foi na minha melhor partida: Palmeiras X River Plate, quando vencemos e chegamos à final. Mas a maior emoção foi quando o Zapata (Deportivo Cali) errou o pênalti da final e nós (Palmeiras) conquistamos o título - disse Alex.

Na competição daquele ano, Alex foi decisivo na semifinal da equipe do Verdão contra o River Plate, da Argentina, marcando um golaço. As duas equipes voltam a se enfrentar em janeiro pela mesma fase.

- Ganhar a Libertadores é incrível por ser a principal competição da América do Sul, todos os clubes têm ambições de vir para lutar e vencer. Todo mundo imagina que um dia pode ganhar, realmente é um campeonato marcante - disse Alex, que mora em Curitiba (PR).