Betão sobre elenco do Avaí: 'O melhor grupo que trabalhei'

O Avaí está de volta à elite do futebol nacional e o zagueiro Betão foi um grande símbolo, já que o atleta é ídolo da torcida e importante dentro das quatro linhas.

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Em conversa com a CBN Diário, o defensor abriu o jogo e foi claro ao dizer que o elenco desta temporada foi o melhor que trabalhou.

‘Em vinte anos de carreira, esse foi o melhor grupo, em termos de caráter e personalidade, que trabalhei. Disparado o melhor. Cheio de medalhão, cada um podia puxar a sardinha para o seu lado, mas não. Tenho muito orgulho de ter feito parte disso’, afirmou.

Futuro

Apesar da identificação com o Avaí, Betão não sabe se irá permanecer no clube para a próxima temporada.