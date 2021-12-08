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futebol

Betão sobre elenco do Avaí: 'O melhor grupo que trabalhei'

Zagueiro não escondeu a admiração pelos companheiros de clube desta temporada...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 dez 2021 às 17:39

Publicado em 08 de Dezembro de 2021 às 17:39

O Avaí está de volta à elite do futebol nacional e o zagueiro Betão foi um grande símbolo, já que o atleta é ídolo da torcida e importante dentro das quatro linhas.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Em conversa com a CBN Diário, o defensor abriu o jogo e foi claro ao dizer que o elenco desta temporada foi o melhor que trabalhou.
‘Em vinte anos de carreira, esse foi o melhor grupo, em termos de caráter e personalidade, que trabalhei. Disparado o melhor. Cheio de medalhão, cada um podia puxar a sardinha para o seu lado, mas não. Tenho muito orgulho de ter feito parte disso’, afirmou.
Futuro
Apesar da identificação com o Avaí, Betão não sabe se irá permanecer no clube para a próxima temporada.
Crédito: Zagueiroestánoclubedesde2016(AndréPalmaRibeiro/AvaíF.C.

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