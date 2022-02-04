Betão desfalca o Avaí em rodada do Campeonato Catarinense

O Avaí retorna a campo neste fim de semana e o adversário é o Próspera, no estádio da Ressacada.
Para o duelo dentro de casa, o técnico Claudinei Oliveira não terá o zagueiro Betão, que sofreu uma concussão na última partida e fica de fora do jogo.
No último treino antes da partida, o capitão ficou de fora e vê Arthur Chaves assumir a sua posição dentro de campo.
Classificação
Até o momento, o Avaí é o 6º colocado, com 5 pontos conquistados, em quatro partidas.