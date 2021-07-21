Betão cobra atenção do Avaí para sequência na Série B

Crédito: Divulgação Avaí

O clima dentro do Avaí é de puro otimismo. Nesta quinta-feira, o Leão recebe o Operário-PR e a expectativa é que a vitória deixe o time colado no G-4 da Série B.

No elenco, o zagueiro Betão deu o recado e avisou que o Leão não pode mais perder pontos dentro de casa, principalmente para equipes que não vivem um bom momento.

‘Nosso pensamento é esquecer o que passou e dar início a uma nova sequência. No futebol não existe obrigação, mas temos uma boa oportunidade com essas partidas para entrar no G-4', afirmou na coletiva.