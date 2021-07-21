Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Betão cobra atenção do Avaí para sequência na Série B

Zagueiro do Leão pede que seus companheiros aproveitem as chances para colocar o time no G-4...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 jul 2021 às 17:12

Publicado em 21 de Julho de 2021 às 17:12

Crédito: Divulgação Avaí
O clima dentro do Avaí é de puro otimismo. Nesta quinta-feira, o Leão recebe o Operário-PR e a expectativa é que a vitória deixe o time colado no G-4 da Série B.
No elenco, o zagueiro Betão deu o recado e avisou que o Leão não pode mais perder pontos dentro de casa, principalmente para equipes que não vivem um bom momento.
‘Nosso pensamento é esquecer o que passou e dar início a uma nova sequência. No futebol não existe obrigação, mas temos uma boa oportunidade com essas partidas para entrar no G-4', afirmou na coletiva.
Após 11 partidas disputadas, o Avaí aparece na 7ª colocação, com 18 pontos. O Goiás, primeiro time do G-4, tem 23.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ilhas de Vila Velha são fechadas para a reprodução de aves
Mirela Moreira e Cadu Caruzzo farão show no Festival Música e Sustentabilidade
Festival gratuito de música e sustentabilidade em Jacaraípe terá Cadu Caruzzo e Bloco Ratazanas
Sessão na Câmara dos Deputados
Entenda as diferenças entre as propostas pelo fim da escala 6x1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados