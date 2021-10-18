Besiktas x Sporting Lisboa: onde assistir, horário e escalações do confronto da Champions League

Em partida válida pela terceira rodada do grupo C da Champions League, Besiktas e Sporting Lisboa medem forças, nesta terça-feira (19), às 13h45. Os dois times perderam todos os jogos até aqui e, assim, pelo menos um deles vai pontuar pela primeira vez. O jogo terá transmissão da HBO Max. Mais tarde, os líderes Ajax e Borussia Dormtund, ambos com 6, vão jogar na Holanda. CONFIRA AQUI A TABELA DA CHAMPIONS FICHA TÉCNICABESIKTAS X SPORTING LISBOA - Liga dos Campeões/Champions League