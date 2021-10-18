Besiktas x Sporting Lisboa: onde assistir, horário e escalações do confronto da Champions League

Em partida válida pela terceira rodada do grupo C da Champions League, Besiktas e Sporting Lisboa medem forças, nesta terça-feira (19), às 13h45. Os dois times perderam todos os jogos até aqui e, assim, pelo menos um deles vai pontuar pela primeira vez. O jogo terá transmissão da HBO Max. Mais tarde, os líderes Ajax e Borussia Dormtund, ambos com 6, vão jogar na Holanda. CONFIRA AQUI A TABELA DA CHAMPIONS FICHA TÉCNICABESIKTAS X SPORTING LISBOA - Liga dos Campeões/Champions League
Data e horário: 19/10/202, às 13h45 (de Brasília)Local: Besiktas Park, em Istambul (TUR)Árbitro: Slavko Vinčić (ESL)Onde assistir: HBO Max
BESIKTAS (Treinador: Murat Şahin)Destanoglu; Rosier, Saatçi, N'Sakala e Meras; Souza; Karaman, Bozdogan, Uçan e Yilmaz; Batshuayi.
Desfalques: Hutchinson; N'Koudo e Topal (machucados)
SPORTING LISBOA (Treinador: Rúben Amorim)Adán; Neto, Coates e Feddal; Pedro Porro, Matheus Luiz, João Palhinha e Matheus Reis; Pablo Sarabia, Tiago Tomás e Paulinho.
Desfalque: Tabata (lesionado)