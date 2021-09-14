Besiktas x Borussia Dortmund: onde assistir, horário e escalações do jogo da Champions League

Crédito: INA FASSBENDER / AFP

Chegou a hora da estreia do Borussia Dortmund na Champions League. Nesta quarta-feira, o time alemão visita o Besiktas, em Istambul, na estreia da fase de grupos do torneio continental. O jogo acontece no Vodafone Park, às 13h45 (de Brasília).BESIKTASEm um grupo sem grandes favoritos ao título, todos possuem chances de se classificar ao mata-mata. E jogando em casa, o Besiktas espera fazer valer o mando de campo para vencer o Borussia Dortmund na estreia da competição continental.

O time de Sergen Yalçin, no entanto, não poderá contar com as presenças dos atletas Alex Teixeira, Vida, Meras e Hasic, todos eles lesionados.

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BORUSSIA DORTMUNDLiderados por Haaland, o grande artilheiro do clube aurinegro, o Borussia Dortmund tenta estrear com o pé direito na competição. Antes do jogo, o técnico Marco Rose elogiou o Besiktas e afirmou que não será fácil jogar num estádio barulhento com a pressão que a torcida da casa faz.

- Estamos preparados e sabemos que é um dos estádios mais barulhentos da Europa. Isso nos estimula e devemos utilizar este fato de forma positiva para nós próprios. O Besiktas defende agressivamente e também é forte ofensivamente - disse Marco Rose.

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Besiktas x Borussia DortmundChampions LeagueGrupo C - 1ª Rodada​Data e horário: 15/09/2021, às 13h45 (de Brasília)​Local: Vodafone Park, em Istambul (TUR)Árbitro: Antonio Mateu Lahoz (ESP)Assistentes: Pau Cebrián Devís (ESP) e Roberto del Palomar (ESP)Transmissão: TNT e HBO Max

PROVÁVEIS TIMES

BESIKTAS (Técnico: Sergen Yalçin)Destanoglu; Rosier, Uysal, Welinton e Yilmaz; Josef, Pjanic, Ghezzal, Uçan, N'Koudou; Batshuayi

Desfalques: Alex Teixeira, Vida, Meras e Hasic (lesionados).

BORUSSIA DORTMUND (Técnico: Marco Rose)Kobel; Meunier, Akanji, Hummels e Guerreiro; Dahoud, Witsel e Bellingham; Reus, Haaland e Malen.