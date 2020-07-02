Besiktas está em busca da contratação de Santi Cazorla

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O Besiktas está interessado na contratação de Santi Cazorla, do Villarreal, de acordo com a imprensa turca. Após tentar Bernard Mensah, do Kayserispor, o clube recuou devido ao pedido de 4,5 milhões de euros (R$ 27 milhões). Dessa forma, a equipe irá buscar jogadores que podem se transferir sem custos.

As informações indicam que os turcos já fizeram uma proposta ao entorno do espanhol que encerra seu contrato ao final da temporada. Apesar dos 35 anos, o meio-campista se encaixa no perfil de atleta que o Besiktas procura.