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Besiktas está em busca da contratação de Santi Cazorla

Meio-campista veteranoestá com 35 anos, mas tem feito grande temporada com a camisa do Villarreal. Contrato do jogador acaba ao final do Campeonato Espanhol...
LanceNet

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Publicado em 

02 jul 2020 às 14:52

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 14:52

Crédito: Divulgação
O Besiktas está interessado na contratação de Santi Cazorla, do Villarreal, de acordo com a imprensa turca. Após tentar Bernard Mensah, do Kayserispor, o clube recuou devido ao pedido de 4,5 milhões de euros (R$ 27 milhões). Dessa forma, a equipe irá buscar jogadores que podem se transferir sem custos.
As informações indicam que os turcos já fizeram uma proposta ao entorno do espanhol que encerra seu contrato ao final da temporada. Apesar dos 35 anos, o meio-campista se encaixa no perfil de atleta que o Besiktas procura.
Na época atual, Cazorla tem feito grandes partidas no Campeonato Espanhol e é destaque do clube. O camisa oito já participou de 30 jogos entre LaLiga e Copa do Rei e foi responsável por marcar 12 gols e dar nove assistências.

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